La Fiscalía de Investigaciones Administrativas recomendó una sanción de 20 días de arresto para el exjefe de la brigada de Investigaciones Leonardo Gross a raíz de un incidente y una pelea con su expareja, la policía Claudia Martínez ocurrida a la salida de Ciriaco , un boliche de esa ciudad norteña.

Aunque el sumario afirma que el hecho como fue denunciado no fue comprobado, la relación que estaban Gross y Martínez, tenía un “contexto de violencia”, como lo indica el articulo 4º de la ley N.º 26.485 dice la resolución 204/ 20 de la FIA del 17 de marzo de 2020 .

El incidente que denuncia Claudia Martínez (pareja de Gross hasta siete meses antes y con quien tenían una hija) ocurrió el 15 de septiembre de 2018. Fue al salida de Ciriaco. Denunció que iba caminando cerca de las 5.30 horas y cuando iba a subir a un taxi, Gross la introdujo en la camioneta, le llevo por diferentes lugares (en un plazo de entre 10 y 15 minutos) y que le dio golpes de puños y le apretó las muñecas. Allí le insultó (le decía ‘putita, regalada’).

Cuando la camioneta frenó, Gross dio la vuelta, abrió la puerta, la tomó de los pelos y la sacó del vehículo, momento en que sufrió raspones en la rodilla al ser tirada contra el asfalto y la torcedura de un tobillo al ser sacada de ese vehículo. Le tiró el celular y se fue.

El médico Ernesto Vianello constató lesiones: ‘traumatismo de rodilla derecha, con escoriación rotular, escoriación en región de tobillo derecho, cara externa de pierna derecha y en región de hombro derecho zona enrojecida‘.

Aunque el caso llegó a juicio, Claudia Martínez nunca ratificó su testimonio en el juicio. Por eso la causa penal se cerró. Otros dos policías y una mujer, que estaban con Gross declararon que Martínez -a la salida del boliche- se subió por propia voluntad a la camioneta. El exjefe de la Brigada de Pico fue sobreseído en esa causa penal.

Violencia de género

No obstante esto, la FIA siguió con el sumario a Gross. Claudia Martínez ofreció una retractación en al que dijo que esa noche se cruzó con Gross y como lo vio con otras mujeres le hizo una escena de celos. Y que se metió en la camioneta y le pegó. De las lesiones, dijo que se torció el tobillo al salir de la camioneta y se raspó porque estaba borracha.

La FIA sostuvo que -no obstante la retractación y los hechos no comprobados y los probados-, “se advierte una conducta reprochable en el accionar de Gross, quien no deja de ser policía, con el grado de Comisario, años de servicio y a cargo en ese momento de la Brigada de Investigaciones de la URII como unidad especial”.

Afirma que “debió presentar la experticia sufiente para manejar la situación preservando la integridad física y psicológica de Martínez”.

“Sea porque Claudia Martínez fuera empujada de la camioneta o producto de su propia torpeza, lo concreto es que no fue debidamente ‘cuidada‘ por Gross, máxime que, como lo atestiguaran el Agente Tobal y el subcomisario Martínez, ya a la salida del boliche bailable Ciriaco, (Claudia) Martínez presentaba un estado violento, con ataque de celos, producto de ver a su ex-pareja acompañado de otras femeninas que subían a su vehículo personal”, señala.

La FIA sostiene que “tuvo el deber de atender a las especiales características que se le presentaba y traducirla en acciones positivas de actuación en el resguardo de la seguridad e integridad de Martínez”.

“Y en su caso, luego de producida la lesión, debió activar los mecanismo adecuados para rápida atención e intervención de la autoridad con la diligencia adecuada para la inmediata dilucidación de los hechos de manera preservando su responsabilidad y de la Institución a la que pertenece”, precisa.

“Si ello lo confrontamos con las antecedentes de conflicto que detentaban nos presenta una ‘omisión‘ en el deber de cuidado y preservación de la mujer, en un contexto de violencia de género abarcado en el art. 4º de la Ley N.º 26.485”, dice la FIA en un pronunciamiento novedoso. .

“Claudia Martínez no se encontró resguardada, situación que se evidencia también en otra parte del expediente. Si bien allí afirma que ‘mintió‘ en lo puntual asumiendo haber sido la ‘culpable‘ de la situación, dejo en claro el tipo de vínculo que se mantenía en esa relación con engaños y fuertes discusiones”, señala el organismo fiscal administrativo.

“En conclusión podemos decir que la conducta desplegada por el imputado guarda una manifiesta contradicción con el desempeño de su función como agente de policía pues no es dable que quien integra una Institución que tiene entre sus funciones ser ‘representante y depositaria de la fuerza pública para resguardar la seguridad personal’, realice acciones ostensiblemente contrarias a la finalidad de la Institución que integra”, dice la FIA al apuntar a lo actuado en la relación con Martínez y lo ocurrido la noche del incidente en Ciriaco.

Los otros policías

La resolución de la FIA también menciona la actuación de otro policías, una mujer y dos hombres. Señala a la agente Melina Labrarriel quien estaba con Groos y habría insultado -dice el sumario- a Claudia Martínez; al subcomisario Esteban Martínez, quien dijo que se bajó de la camioneta cuando se subió la expareja de Gross (a pesar de verla furiosa y en mal estado) y del agente Alexander Tobal quien dijo ‘nosotros en ningún momento respondimos, atendimos a la situación y nos fuimos…”.

“Fueron testigos directos de los primeros hechos acontecidos entre Gross y Martínez y, debiendo prever la posibilidad que se produjera una escalada de violencia tomaron una actitud pasiva, de no hacer, omitiendo toda regla de protección de la integridad psicofísica de la después damnificada”, dice la FIA, que además les reprocho no atender la temática de la violencia de género.

Fuente: El Diario