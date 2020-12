Así lo revela un informe del diario Río Negro, que asegura que el equipo que la recorrió vivió una odisea. «El desértico paisaje pampeano y el paupérrimo estado de la ruta muestran una postal que parece de otra época. A medida que la traza de la ruta 151 avanza hacia el norte devela su peor versión», aseguraron.

La ruta 151 nace en la rotonda de la ruta nacional 22 en Cipolletti y termina en el cruce con la ruta 143, a pocos kilómetros de Santa Isabel. En los 315 kilómetros que recorre el territorio nacional acumula un sinfín de inconvenientes: pozos, desniveles muy peligrosos, banquinas altas y falta de señalización, entre otros, afirman.

El sector entre el Cruce del Desierto -con ruta provincial 20- hasta Algarrobo, que reúne unos 100 kilómetros, casi el 30% del total del camino, está prácticamente intransitable. Incluso, muchos usuarios circulan por la banquina porque la cantidad de pozos hace imposible el paso. No solo genera demoras, también un gran peligro para quienes no conocen ese tramo: no hay señalización.

En el sector de Río Negro la zona más afectada está cerca de Catriel, entre los kilómetros 90 y 130, hasta el límite con La Pampa. En las últimas semanas se realizó un bacheo pero sigue en malas condiciones.

Hace casi dos décadas que las promesas de recomposición de esa vía no se cumplen. Ese corredor tiene un gran caudal de tránsito porque une las provincias del centro y noroeste del país con la Patagonia, además de tener un tramo con gran flujo de circulación de vehículos petroleros.

fuente:La Arena