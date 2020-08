Hay preocupación en el entorno de Eduardo Feinmann, que permanece internado con fiebre alta luego de dar positivo en el test de COVID-19. El periodista se encuentra en el Sanatario Otamendi, en el barrio de Recoleta, estable pero bajo cuidados médicos. «Recen por mí», fue el mensaje que envió y preocupó al ambiente periodístico nacional.

El lunes 24 de agosto ingresó al sanatorio por recomendación de su médico, tras un pico alto de fiebre. Cansancio y dolor corporal fueron los síntomas que mostró Feinmann, que es paciente de riesgo por tener 61 años. Y en las últimas horas, fue la periodista Marcela Tauro quien difundió un mensaje que Feinmann envió para su círculo íntimo que generó intriga y preocupación acerca de su estado de salud. «Me mandó un mensaje recién y me dijo: ‘Recen por mí’».

«No sé si me quiso hacer una broma, a mí me dicen que está bien pero su mensaje me llama la atención’», expreó Tauro, visiblemente preocupada. No solo ella se pronunció al respecto, sino que Ángel de Brito aseguró que las personas cercanas a Feinmann están expectantes por su salud. «Los amigos de Feinmann me dijeron que está bien de salud, pero también que está con mucha fiebre ahora», afirmó el conductor en Los ángeles de la mañana (El Trece).

Un hilo de contagios

El martes 25 de agosto se supo que el periodista Mariano Obarrio y el médico Claudio Zin -ambos compañeros de Eduardo Feinmann en A24- también fueron diagnosticados con coronavirus. «Estoy un poco resfriado, congestionado, algo debilitado. Estaba seguro de que me iba a dar negativo. Pero el bicho parece que está tremendo. Hay que seguir poniendo garra”, afirmó Obarrio en su cuenta de Twitter, donde también saludó a Feinmann: «¡Fuerza capitán! Vamos a salir todos de esta».

Hola a todos, me acaba de llegar el resultado de mi hisopado. POSITIVO. Me siento bien. Estoy un poco resfriado, congestionado, algo debilitado. Estaba seguro que me iba a dar negativo. Pero el bicho parece que está tremendo. Hay que seguir poniendo garra. — Mariano Obarrio (@marianoobarrio) August 25, 2020

«Quería agradecerles a todos los me escribieron y se preocuparon por mí hoy… me levanté con disfonía cosa que atribuí al cambio de clima… de forma responsable, falté a la radio y a la tele para irme al Hospital de Clínicas y hacerme el hisopado para descartar cualquier duda. Quiero aclarar que hasta después del resultado no tuve síntomas más que una afonía y una febrícula reciente posterior a la confirmación del mismo», expresó Feinmann en su Twitter, luego de conocer su parte médico. Y ahondó: «Esto le puede pasar a cualquiera, nadie esta exento, estamos muy expuestos por nuestro trabajo, por eso solamente les digo que mantengamos el distanciamiento social y cuídense».