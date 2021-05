Gian Bautista Apelans es un bebé piquense que fue diagnosticado a sus seis meses de vida con Atrofia Muscular Espinal (AME). Su mamá Daiana, difundió a través de sus redes sociales la situación y contó que su hijo necesita un medicamento para tratar esta enfermedad y tener una mejor calidad de vida.

El mismo cuesta 2.1 millones de dólares, y para eso se puede contribuir económicamente con la causa. Al mismo tiempo, hay un CBU para colaborar con la recaudación de este dinero.

“Hola me llamo Gian Bautista Apelans, les quiero comentar que a los 6 meses de edad me diagnosticaron una enfermedad llamada AME (Atrofia Muscular espinal) tipo 1 , es una enfermedad neuromuscular, de carácter genético, que se manifiesta por una pérdida progresiva de la fuerza muscular. Esto ocurre debido a la afectación de las neuronas motoras de la médula espinal, que hace que el impulso nervioso no se pueda transmitir correctamente a los músculos y que éstos se atrofien. Los médicos dicen que mi máximo de vida es de 2 años, mi sueño sería poder conseguir este medicamento antes de mis 2 años de edad para vivir muchos años más y tener una mejor calidad de vida junto a mis papis y mis hermanitos”, publicó su mamá Daiana en Facebook.

Por lo mismo, contó que “el medicamento sale 2.1 millones de dólares, no perdemos la FE y la ESPERANZA de poder juntar ese dinero y que mi sueño se haga realidad. Con un granito de arena todos juntos podemos…Todos por Gian”, cerró.

Fuente: La Reforma