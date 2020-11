Luego de su publicación que se viralizó rápidamente, el deportista que actualmente se encuentra en nuestra ciudad envió una Carta Documento que indica «Habiendo tomado conocimiento de las expresiones injuriosas, ofensivas y difamatorias (con su consecuente viralización) vertidas por usted en la red social de su cuenta de Facebook, portal público y/o muro en el día viernes 30 de octubre del corriente año, surgiendo claramente la directa referencia hacia mi, explicitada con una foto del suscripto en ocasión del trabajo. Dicha publicación (que horas más tarde fue eliminada), transcripta en su totalidad dice «TODOS SE QUEJAN, OPINAN Y NO DAN NOMBRE… CULPA DE ESTE PAJERO VOLVEMOS A FASE 2… CULPA DE ÉL Y TODOS LOS PAJEROS QUE ASISTIERON A UNA FIESTA DE MIERDA. PORQUE TAMBIÉN PODÍAN ELEGIR NO IR, PEROOOOO HOY ES VIERNES Y TU CUERPO LO SABEEEEE «GUINO,GUINOO!!!» contiene agraviantes acusaciones totalmente falaces, inverosímiles y desafortunadas, siendo realizadas con la evidente intención de dañar, que constituyen un fuerte ataque a mi reputación afectando, además el buen nombre, dignidad. honor e imagen pública»

La carta continúa «Consecuentemente, y atento a que la difusión del contenido injuriante emitido por usted provocó – y con toda seguridad continuara provocando – severos daños y perjuicios a mi persona, la INTIMO para que en el termino perentorio e improrrogable de plazo de 48 hs de recibida la presente, arbitre todo lo necesario y proceda a la rectificación de las afirmaciones y mensajes difundidos por usted en la red social indicada absteniéndose en forma inmediata y en el futuro de realizar nuevas manifestaciones injuriosas y lesivas en todas y cada una y/o de las redes sociales (Facebook Instagram, etc) medios de comunicación y difusión (radio, televisión, etc.) ambiente laboral y publico, bajo apercibimiento de iniciar las correspondientes acciones judiciales, civiles y penales que correspondan y de reclamar el resarcimiento por los perjuicios y daños causados. Dentro del mismo plazo deberá notificarme de forma fehaciente haber procedido a lo intimado, detallando las acciones concretas tomadas para intentar morigerar los graves daños y perjuicios que su proceder me ha causado»

El deportista le advierte «La incontestación o silencio por su parte, será interpretada como ratificación» y agrega «para el caso que rectifique lo manifestado, EXIJO que publique dicha rectificación en una publicación de las mismas característicasextrínsecas que las cuestionadas, en su perfil personal de Facebook registrado bajo el Link: https/www.facebook.compisela.sanchez 938»

Mauri indica en la Carta Documento «Es importante recordarle que el honor es un derecho personalísimo que encuentra protección legal en el art. 52 del CCCN, cuando reza: «la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen e identidad o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos, conforme a lo dispuesto en el libro TERCERO, TITULO QUINTO, CAPITULO UNO. Lagarantía constitucional a la libertad de expresión no es absoluta ni debe interpretarse de modo que anule o contradiga otros derechos, tiene limites. No ampara conductas como la suya que no se encuadran dentro de la ética, la buena fe y el respeto hacia les demás»

El futbolista le reclama a la mujer, que es locutora en un medio radial, pero no utilizó su trabajo para esta situación «En su rol de comunicadora social no debe confundir libertad de expresión con impunidad. Por el contrario, después apareja todas las responsabilidades civiles y penales»

La nota se publica autorizada por la Sra. Gisela Alba Sánchez DNI N.º 29.814.951