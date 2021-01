El hombre negó las acusaciones policiales y descartó haber golpeado a un uniformado. En las próximas horas realizará la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.

Contó que iba en la camioneta Ford Ranger con tres ocupantes que pueden avalar lo sucedido en la madrugada del domingo.

“Cuando me bajaron de la camioneta, me esposaron y me tiraron al suelo. Ahí, me golpearon salvajemente”, aseguró a Impacto Informativo de Realicó.

El domingo la versión policial señalaba que iniciaron una persecución por maniobras peligrosas de la camioneta que conducía Gautter por las calles de la localidad. Dijeron que iba a acompañado de, dos hombres y una mujer, y que al ser detenido en ruta nacional 35, a escasos metros de la ruta 188, el joven golpeó a un oficial y le ocasionó una fractura de pómulo.

Pero el joven sostiene que él no fue el que golpeó al policía. Y agregó: “me golpearon ferozmente aun cuando ya estaba reducido y esposado”.

Oficial

La versión difundida el domingo por la Policía de Realicó indicaba que recibieron un llamado para denunciar el accionar peligroso de una camioneta por las calles de la localidad. Una vez que lo interceptaron, al dársele la voz de alto, fuentes policiales aseguraron que «el conductor hizo caso omiso y emprendió una veloz fuga del lugar, lo que produjo una persecución que los llevó a salir del centro urbano y encaminarse por la Ruta Nacional 35 al sur, donde el vehículo fue interceptado».

Agregaron que al bajarse a realizar las actuaciones, efectivos policiales detectaron que en el interior de la camioneta había tres hombres y una mujer. Al intentar identificar al conductor, el policía fue atacado a golpes de puño, sufriendo lesiones en el rostro.

Acusaron al agresor de provocarle una fractura considerable por la que el efectivo policial tuvo que ser internado en la Clínica Santa Teresita.

Fuente: El Diario de La Pampa