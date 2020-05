La policía de Quetrequén secuestró cuatro camiones cargados con maíz que presentaban irregularidades en la carta de porte. Los transportes habían partido desde la zona rural de Huinca Renancó (Córdoba) y se dirigían a las provincias de Santa Cruz y Río Negro.

Fuentes consultadas indicaron que los choferes eran oriundos de General Acha y de Eduardo Castex. Esta no es la primera vez que camiones cargados con cereal intentan cruzar la provincia con irregularidades en la documentación de la carga.

Según fuentes consultadas los transportes habían cargado el maíz en la zona rural del Huinca Renancó, y la carta de porte figuraba como lugar de procedencia la localidad de Isla Verde, un pueblo de la provincia de Córdoba, que está ubicado a aproximadamente 500 kilómetros de Quetrequén.

Los efectivos policiales al no coincidir el lugar de origen con el lugar donde se cargó el cereal, se procedió a la retención de la carga y se labró el acta de infracción correspondiente.

Además la policía procedió a iniciar una causa a dos personas que acompañaban a los choferes y no contaban con el permiso de circulación, no respetando el aislamiento obligatorio. La mercadería tenía como destino las provincias de Santa Cruz y Río Negro.

La semana pasada en controles similares en las rutas y caminos del norte provincial también se demoraron camiones cargados con cereal y con cartas de porte truchas.

Otros camioneros de Realicó denunciaron a este medio que todos los años «pasa algo similar, llegan camioneros de otros pueblos o ciudades, cargan cereal sin la documentación correspondiente. Estos operativos de carga siempre son a la tardecita y viajan de noche para esquivar los controles».

