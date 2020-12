La mandataria realiquense estuvo acompañada por el Secretario de Obras Públicas Arq. Maximiliano Menjibar pasadas las 9 de la mañana para recorrer el edificio de la Terminal de Ómnibus que a mas de ocho años de construida aún no fue inaugurada. Luego hizo lo propio en el Parque Recreativo Municipal donde se realizará como cada año el PROVIDA Verano, en esta temporada con distintos protocolos por la pandemia del Covid – 19.

Bongiovanni expresó «Es la gran obra que espera la localidad de Realicó, mi intención es ponerme bien al tanto para poder transmitirle al Gobierno Provincial cuales son las necesidades y avanzar para poder pensar una pronta inauguración» y agregó «Hemos comenzado con trabajos de pintura en la parte exterior y seguiremos luego por el interior después que pudimos arreglar las filtraciones que existían en el techo»

Sobre la financiación de la obra explicó que continuará con el lineamiento en el que Alvarez había avanzado de dejar sin efectos acuerdos suscritos en la gestión anterior con el Gobierno Nacional para avanzar en las negociaciones con el Gobierno pampeano «Lo primero que hay que hacer es destrabar el convenio que hay con Nación y después si vamos a terminarla con fondos provinciales» aseguró.

«Hemos podido ir restaurando muchos aspectos y nuestra gran apuesta es poder dejarle a la comunidad esta obra inaugurada, somos conscientes que no estamos brindando un buen servicio con la terminal vieja que no está en buen estado y además no responde a la demanda de colectivos que ingresan a la localidad» explicó la Intendente realiquense.

Sobre la conclusión de obra manifestó «Sería un gran sueño poder inaugurarla el año próximo pero habrá que tener paciencia para que yo también pueda reunirme con las autoridades provinciales y después de esta recorrida pueda llevarles el grado de avance que tenemos para concretar»

PROVIDA

Inmediatamente la jefa comunal con su equipo de gestión recorrió el Parque Recreativo Municipal para avanzar en la organización del ProVida verano 2021 que esta temporada tendrá características especiales debido a los protocolos preventivos por el coronavirus. En la recorrida se sumó el Secretario de Gobierno Fernando Rezza y el las funcionarias del área de deportes. Sobre el tema explicó «Tenemos que ver en que condiciones están las instalaciones, estamos trabajando con la Secretaria de Desarrollo Social Julieta Cavallo y las directoras de Deportes Mercedes Blanco y Griselda Tabbia en el protocolo que ellas armaron y analizaremos con el Comite de Emergencia para luego elevarlo a provincia»

COMITE DE EMERGENCIA

Sobre otro de los temas a los que se refirió la mandataria fue la conformación del COE luego de la desparación física de Alvarez y ahora la internación del Director del Hospital Dr. Leandro Deambrossio que ayer fue derivado a terapia intensiva del Hospital de General Pico tras haber dado positivo para Covid-19 y presentar algunas complicaciones respiratorias leves «Tenemos temas pendientes porque también hay gente aislada del Hospital, necesitamos avanzar con ellos porque se requiere de la opinión de salud para poder terminar de organizar los protocolos del Provida, así que esperaré para poder mantener esa reunión» concluyó.