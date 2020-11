EL HECHO

«Mi hijo estaba en un negocio frente a la plaza, al ratito llegaron sus primos Antonio «Tony» Olmedo y Luciano Olmedo, no se quien lo llamó a Antonio, se pusieron a pelear, mi hijo se estaba defendiendo y entonces pasó lo que pasó, «Tony» le dio una puñalada, mi hijo salió corriendo y luego calló», recuerda Carina.

«No fue en defensa propia, Antonio fue a matarlo» asegura la mujer, sobre las causas del ataque afirma desconocerlas.

TEMOR A QUE EL CRIMEN QUEDE IMPUNE

«El fiscal no nos asegura que haya una condena o unos años presos, no se que irá a pasar mañana» por este jueves, sostiene, «yo lo que quiero es que pague, que le den años, porque lo mató, sí era menor cuando lo mató, pero qué la vida de uno no vale nada?» se pregunta.

Fuente: INFOtec 4.0