Ayer, la Justicia pampeana comunicó que está en adopción una niña de 11 años de Santa Rosa. Por eso convocó a familias para que puedan adoptarla. En las últimas horas, Karen Burgos dijo que la niña en adopción es su hermana.

“Ayer dieron una noticia que daban en adopción a una nena de 11 años y, bueno, quiero decir que esa niña es mi hermanita y que yo hace más de un año la estoy reclamando para que viva conmigo. No busquen familias, dénmela a mi”, contó. “Ella quiere venir conmigo, pero no sé por qué no me la dan para que yo la cuide. Yo no soy ningún peligro para ella. Al contrario”, dijo.

Fuente: Portal 21