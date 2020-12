El ministerio de Salud mantuvo una reunión con los gremios de SITRASAP y de ATE para pedirles que el personal de salud se tome solo 15 días de vacaciones entre enero y febrero.

El pedido, ante la emergencia sanitaria, es que los gremios lo incluyan en un acuerdo paritario. Desde SITRASAP, el gremio que encabeza Mirta Viola hubo un giño al a propuesta: “es razonable”, dijo.

Pero la secretaria de ATE, Liliana Rechimont dijo que “la reunión fue amena e informativa, piden que nos tomemos 15 días de licencia pero quieren consensuar con los gremios para que no sea una imposición».

Anticipó que definirán su postua en una asamblea.

«Hay que discutir la propuesta con los compañeros porque vienen agotados de trabajar todo el año, algunos no se han tomado licencias. Cabe aclarar que el articulo 28 de la ley de presupuesto modifica la licencia de trabajadoras y trabajadores estatales. Antes vos no te tomabas licencia porque te estabas por jubilar y te la pagaban, ahora no», dijo.

«Es una situación complicada. Porque el agotamiento se nota en nuestras compañeras y compañeros, no solo en los de planta permanente sino en nuestros compañeros precarizados y precarizadas que no tienen licencias, que arrancaron cuando arrancó la pandemia, que no han tenido días de descanso solo se han ausentado cuando dieron Covid positivo o debieron aislarse, pero eso no es descanso ya que estás con la angustia de saber o no saber si estás enfermo o no», aseveró Rechimont.

Precarizados y precarizadas

Rechimont dijo que, como en toda, la situación de las precarizadas y precarizados es “aún peor”.

Dijo que “no saben que va a ser de ellos cuando termine la pandemia. Esa incertidumbre de saber que va a pasar con ellos, además del problema que tenemos con los cobros de los artículos sextos y los monotributistas, y la falta de respeto de tirarse la pelota uno a otro Presupuesto dice que es Salud y Salud dice que es Presupuesto, mientras tanto nuestros compañeros están sin cobrar».

Afirmó que es lamentable que un articulo sexto trabaje tres meses sin cobrar. «Nos interesa que las compañeras y los compañeros cobren todos los meses. Pedimos que abran una mesa paritaria para tratar los problemas de nuestros compañeros precarizados y precarizadas. No les gusta la palabra precarizados pero son precarizados», remarcó.

Fuente: El Diario de La Pampa