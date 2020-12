Una madre expresó su queja por la falta de médico peiatra y médico general en el Hospital «Segundo Taladriz».

Contó que fue al hospital y estuvo una hora haciendo cola para que le abrieran la puerta. El hospital permanece cerrado.

«Después te empiezan a preguntar. Tiene que ser algo muy grave para que te atiendan: tener que ir con un brazo en la mano sino no te dan bolilla», explicó.

La mujer dijo que «uno de mis hijos me parece que tiene otitis. Está muy molesto. Otro tiene un dolor en el ojo. Pero no me atendieron. Estoy cansada, no puede ser. Dicen que no tienen médicos, pero tiene que atender por otras enfermedades. Puede ser algo más grave», dijo.

Fuente: El Diario de La Pampa