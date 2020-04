En Alta Italia, el protocolo indica que “todo chofer que traiga mercadería, en especial del sur de Córdoba, no podrán ingresar al interior de los locales comerciales”.

Tras conocerse dos casos positivos de coronavirus en Huinca Renancó, se extremaron las medidas de control en varios pueblos del norte provincial e incluso en algunos de ellos se prohibió el ingreso de los viajantes que provengan de esta ciudad, quienes deben dejar la mercadería en el acceso a cada comunidad. Los transportistas del sur de Córdoba se quejan del trato recibido en varios puntos donde habitualmente van a descargar.

Tal es la medida que adoptaron en Rancul “para todos los viajantes” y en Parera, donde los transportes que procedan del sur cordobés deberán descargar la mercadería en el ingreso a la localidad donde es desinfectada y allí la retiran los propios comerciantes.

Estas restricciones también fueron imitadas en Embajador Martini, el Municipio les recomendó a los viajantes utilizar guantes, barbijos y desinfectantes Además, les pidió que tengan el menor contacto posible con los comerciantes al momento de entregar la mercadería. También recomendó que quienes manipulen dinero y otros medios de pago, no deben manipular alimentos, sin antes desinfectarse las manos.

En Trenel, los transportistas deben dejar la mercadería en el acceso a la localidad, donde se encuentra el puesto de control mientras que en Alta Italia, el intendente, Hernán Gaggioli, descartó controles en el acceso a la localidad. El jefe comunal explicó al portal Zonal noticias que “desde el Comité de Emergencia se dispuso que no es conveniente llevar adelante un control en el acceso en Alta Italia. Es muy difícil por el escaso personal policial que tenemos, y llegamos a la conclusión que más efectivo que estar en la ruta, es hacer un control en los comercios”.

Gaggioli contó además que se elaboró un protocolo que cada comerciante deberá respetar.

Entre los puntos más salientes, destacó que “todo chofer que traiga mercadería, en especial del sur de Córdoba, no podrán ingresar al interior de los locales comerciales”. Esto incluirá la descarga de la mercadería fuera del local, desinfección de la misma por parte del comerciante antes de ingresarla al comercio.

“La atención de estas personas (viajantes, choferes o distribuidores) será fuera de cada local comercial con guantes, barbijos y respetando la distancia del caso, para disminuir riesgos para los comerciantes y la población en general.», remarcó Gaggioli.

Además el intendente de Alta Italia reiteró la idea de reforzar los controles en la localdaid, «ya que hacer un puesto en el acceso es inviable por estos días y es más importante priorizar que la gente se quede en sus casas».

Como si las restricciones no alcanzaran, las declaraciones del jefe comunal de Intendente Alvear no cayeron bien en los transportistas del sur de Córdoba. “Hoy llegar desde Córdoba es lo mismo que llegar de España”, indicó en conferencia de prensa Juan Cruz Barton, quien tampoco permite el acceso a la localidad de los camiones que llevan mercadería a los comercios de la localidad.

Preocupación

La preocupación de los repartidores de mercadería de Huinca Renancó es generalizada ya que deben viajar continuamente a diferentes lugares de la región y se encuentran las restricciones en los pueblos del norte de la Pampa. Incluso en localidades cordobesas pasa lo mismo, como es el caso de Mattaldi, tras conocerse los casos positivos de coronavirus en Huinca Renancó.

Diego Zabala, un viajante de mercadería huinquense relató a Cabledigital lo que fue prácticamente una odisea al realizar su rutina semanal por pueblos de La Pampa.

“Es humillante la forma en que nos tratan y como te miran, cuando nosotros estamos llevando la comida para que la gente se quede en la casa”, se quejó el viajante de Huinca Renancó. “Tanto en Rancul como Parera no nos dejaron entrar a los pueblos y tuvimos que descargar toda la mercadería en la ruta”, explicó. “En Luiggi nos dejaron entrar pero los propios comerciantes se comunicaron a la radio alertando que no ingresara gente de Huinca al pueblo. Además muchos se cruzaban de vereda para no tener roce con nosotros, prácticamente estuvimos todo el día sin comer”, relató angustiado el viajante.

Pero el norte no es el único lugar de conflicto. “Pudimos llegar a Victorica y al comunicarnos con un suboficial de la Policía, directamente nos dijo que no nos podían dejar entrar, nos dejaron tirados en la ruta, como un perro, muy mal se portaron en esta localidad. Nos dijeron que no nos podíamos bajar del camión, y nos dejaron comida a unos metros”, se quejó. Luego se hizo presente el intendente, quien facilitó un polideportivo para que los transportistas pudieran bañarse y comer.

«Nosotros también estamos expuestos, pero tenemos que seguir trabajando, esperemos que esta situación cambie», concluyó el viajante cordobés.

Fuente: El Diario