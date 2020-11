La frase corresponde a la mamá y al papá de Gonzalo Escobar, el joven profesor de baile que este viernes deberá escuchar la condena que el Tribunal le impondrá en la causa que se lo condenó por delitos de abuso sexual en perjuicio de cuatro menores que eran alumnas suyas en su academia de danzas.

En diálogo con este medio, en la intimidad de su hogar, contaron sus sensaciones respecto a la causa y como esperan la condena de Gonzalo.

«Estamos, la verdad, mal desde el principio. Sabemos que nuestro hijo se equivocó en el sentido de andar con una menor pero no como el nombre que le ponen todos de violador serial y monstruo», afirmaron.

Respecto a la causa judicial, que este viernes tendrá la lectura de sentencia, se sabe que la fiscal Ana Ruffini pidió 25 años de prisión para Gonzalo Escobar luego de que se dictara la responsabilidad penal en cuatro casos de abusos sexuales. Respecto a la defensa del imputado, el Dr. Mario Aguerrid pidió la pena mínima de 8 años en el delito que el acusado reconoció.

«Lo que esperamos para mañana es que los jueces tengan una condena justa, que lo condenen por lo que hizo y no por lo que dicen», expresó su madre.

«Sabemos que Gonzalo se equivocó, pero que pague por eso y no por la opinión social»

En la nota, reconocieron también que algunas de las denuncias que se realizaron contra Gonzalo Escobar «son falsas y con cosas que no son ciertas».

También se mostraron dolidos por la declaración de la madre de una de las niñas que reconoció haber denunciado por presiones de otras familias. «Esta cuarta denuncia, de la mamá que salió a hablar en estos días, donde denuncia un daño psicológico… Gon era exigente en sus bailes, pero se veían los resultados en la academia», indicó Mónica y agregó: «Eso que dijo la mamá lo hizo en el debate y no se tomó en cuenta».

Molestos con las opiniones que se vertieron en diferentes redes sociales, señalaron que fueron acusados desde «pagar testigos, hasta jueves y fiscales».

«Se dicen muchas barbaridades», coincidieron los padres de Gonzalo Escobar.

Mónica y Marcelo, a la espera de la sentencia de este viernes, expresaron que «estamos todos muy mal sintiendo mucha impotencia».

«Él reconoció el hecho de una de las menores, que andaban juntos. Nosotros no lo sabíamos pero si la otra parte. Pero que lo condenen por eso. Si, se equivocó, el anduvo y no debería haber hecho eso pero de ahí a violar es algo que no tiene sentido», dijo su madre.

Acerca de la pena que podría recibir Escobar, donde el máximo son 25 años, señalaron sin dudar que «es una locura».

«No entendes muchas cosas, no me entra en la cabeza. Repetimos en que se equivocó, y que pague por eso pero por lo otro no entendemos», destacaron.

Sin quitarle responsabilidad señalaron que su hijo «cuando pasó esto se hizo cargo y dijo que andaba con la menor».

«Se dijeron muchas cosas al principio, de que lo habían ido a buscar los padres pero a Gonzalo lo detuvieron en la casa de las pibas porque les fue a decir que él andaba con la menor», agregaron.

Consultados sobre como seguirá la situación judicial no descartaron iniciar acciones legales. «Esto recién empieza, se va a apelar y se va a llegar hasta donde nos digan los abogados. Queremos la verdad, que la justicia sea justa, que lo condenen por eso y no por lo que se dice», aseguraron.

Fuente: Pampadiario