A la izquierda, el póster “The Blue Zone Girl”. A la derecha, Anderson interpretando a la guardavidas C.J. Parker en Baywatch.

“El teléfono de mi casa sonó durante una pelea con mi exprometido, espontáneamente acepté la oferta pero para aparecer solo en una portada. Le pregunté a mi mamá y estuvo de acuerdo”, relata Anderson en su página sobre cómo sucedió aquella primera aproximación con el universo Playboy, que la llevó a ser la tapa de la revista erótica en octubre de 1989. Luego, se mudó a Los Ángeles para continuar con su carrera de modelo y, en febrero de 1990, se convirtió en la playmate del mes. Desde ese entonces, apareció al frente de la tirada estadounidense en 14 oportunidades, y también lideró las ediciones de publicaciones como GQ, Vogue, Elle y Rolling Stone. En 1991, obtuvo su primer rol televisivo interpretando un papel secundario en la serie Home Improvement, pero su salto a la fama internacional se produjo un año después, cuando se puso en la piel de la guardavidas C. J. Parker en el programa Baywatch. Para 1997, momento en el que colgó la malla roja de forma definitiva, ya se había convertido en una de las actrices mejores pagadas de la pantalla chica.

La primera y la última tapa de Anderson para Playboy.

Anderson también protagonizó la serie VIP durante 5 temporadas entre 1998 y 2002, participó en gran cantidad de películas, hizo teatro y escribió cuatro libros. Pero probablemente su parte más excéntrica salió a la luz en 2010, cuando comenzó una seguidilla de apariciones en distintos reality shows a lo largo y ancho del planeta, que incluso llegaron a traerla hasta la tierra del asado y el dulce de leche. Primero, formó parte de la cuarta temporada de Bigg Boss, la versión india de la franquicia Gran Hermano, donde se quedó como huésped en la casa durante tres días y cobró casi medio millón de dólares. En ese mismo año también movió sus caderas durante siete semanas en la competencia de baile Dancing with the Stars, en pareja con el bailarín profesional Damian Whitewood, con quien viajó hacia Argentina para presentarse en el Bailando 2011, el famoso certamen conducido por Marcelo Tinelli del cual formó parte solo un mes. Luego siguieron viajes a Reino Unido, Bulgaria y Francia, entre otros destinos, en donde siguió deslumbrando a jurados y televidentes con su belleza.

La tormentosa vida personal de Pamela

Anderson estuvo casada en cinco oportunidades. Primero, contrajo nupcias el 19 de febrero de 1995 con el famoso roquero Tommy Lee, de la banda Mötley Crüe, después de conocerlo por solo 96 horas. La pareja tuvo dos hijos: Brandon Thomas y Dylan Jagger, en 1996 y 1997 respectivamente. En el 2005 fue el músico Kid Rock quien la acompañó al altar. Luego de separarse, Rick Salomon entró en escena y firmó los papeles en 2007, y de nuevo en 2014, tras haber pasado un par de años divorciados. Pero sin dudas, la historia con Jon Peters también se consagró como una de las más controversiales. Los no-tan-tortolitos celebraron su unión en enero de 2020, con una ceremonia íntima y secreta en Malibú. Para ese entonces, ella tenía 52 años y él 74. Pero en febrero, ya habían cambiado a los testigos por abogados, ya que el enlace duró apenas 12 días. Según explica Page Six, la actriz fue quien le propuso casamiento al exestilista devenido en empresario de la industria cinematográfica, y lo habría hecho por meras razones económicas. «Ella tenía que abonar unos 200 mil dólares de impuestos y no podía hacerlo, yo me hice cargo de todo eso y así me agradeció”, declaró Peters. Sin embargo, un representante de Anderson le aseguró a la revista People que todo lo que cuenta no es solamente una falacia, sino que es ridículo.