Con la versión instalada y Diarco en el piso ratificando su información, uno de los periodistas que opinó fue Ángel de Brito, pero no le dio el visto bueno a la pareja. “Esto es opinión. No me la imagino acon el Dipy. Yo no creo ni por asomo que Canosa le dé al Dipy”, lanzó, provocando la risa de todas las «angelitas». «Pero ni de casualidad”, agregó, e hizo una salvedad: «

Aclaro que hace dos siglos que no la veo, pero ni con un palo le da”.