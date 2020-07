Desde el municpio adelantaron que en ese lugar se proyecta ahora un reservorio artificial de agua para actividades de esparcimiento.

Tras años de idas y vueltas, el secretario de Planificación y Gestión Urbana del Municipio local, Jorge Gabba, cerró ayer definitivamente la posibilidad de recuperar el viejo autódromo para competencias motor, mientras que tampoco alentó la idea de una ayuda económica estatal para construir un circuito en otro lugar. Avanza a paso lento la idea de un gran espacio de esparcimiento, que también servirá para mejorar la infraestructura de servicios de zonas aledañas.

“No quiero es generar expectativas que no se pueden cumplir: en ese lugar no se puede”, sentenció ayer Jorge Gabba, luego que la Asociación “Cuarto de Milla” insistiera con la posibilidad de avanzar con el armado de pistas para distintas actividades motor en el predio.

La inauguración del Autódromo de Toay pareció acelerar el deterioro de las instalaciones del viejo Autódromo piquense que, a pesar de la insistencia en la reapertura por parte de distintos grupos de corredores de diversas disciplinas, solo lograron estirar la agonía ante funcionarios políticos locales que escucharon una y otra vez a los fierreros, tal vez, para no confrontar con un grupo de vecinos del medio.

La gestión anterior ya había adelantado la idea de lotear la zona, aunque luego un estudio descartó esa posibilidad por tratarse de un lugar inundable. Y en ese momento allegados al automovilismo comenzaron a manifestarse públicamente, por los medios y movilizaciones, para recuperar el autódromo. La presión dio resultado y Rainone convocó a todos los referentes fierreros, para armar una comisión y trabajar en ese sentido. La situación avanzó al punto que se conformó la Asociación “Cuarto de Milla” se conformó como tal y comenzó a trabajar en el predio, hasta que llegó el turno de otro mandatario comunal.

La intendenta Fernanda Alonso pareció haber llegado con la idea clara no realizar actividades motor en el lugar, con estudios ambientales que así lo desaconsejaban, como la idea de construir viviendas. Pero, quizás con la intención de no generar rispideces en las primeras semanas de gestión, el funcionario que dialogó con los seguidores del automovilismo no fue tan claro en las definiciones. El secretario de Gobierno, Pablo Pildain, tras el primer encuentro con “Cuarto de Milla” dijo a los medios “no descarto que en algún sector del autódromo se pueda buscar alguna alternativa vinculada a la actividad, pero hoy por hoy, como está en infraestructura, no es posible”.

En realidad, Alonso y su equipo tienen pensado para el lugar un proyecto de esparcimiento, del que hasta ahora no hay mucho detalle, quizás por la posibilidad de no concretarlo en su totalidad por una cuestión de presupuesto.

No definitivo

El secretario de Planificación y Gestión Urbana, Jorge Gabba, señaló ayer en diálogo con TVCO que “desde el 2006 que la Municipalidad es propietaria de ese lote hasta la fecha han pasado cosas, se firmaron convenios que están vencidos, y hoy en esa zona estamos trabajando en un proyecto superador”.

Y anticipó que esa idea “nos va permitir solucionar algunos problemas que tenemos en la ciudad con el tema de desagües pluviales y, además, vamos a generar un lugar con posible esparcimiento y utilización de esas instalaciones para algunas personas, básicamente va ser un lugar de esparcimiento”.

El funcionario municipal estableció prioridades luego al señalar “nosotros estamos trabajando en un proyecto global de infraestructura, en el que están los desagües pluviales, las cloacas, el gas, todos esos servicios están planificados para que el crecimiento vertiginoso de nuestra ciudad esté garantizado. En este caso, en ese lugar hay un remate que hay que hacer por el tema de los desagües pluviales, en la parte interna de la pista se va realizar un lago, un reservorio de agua que va partir hacia otro lado”.

Y agregó “la otra parte de bosque se va utilizar para esparcimiento, con ciertas comodidades para los ciudadanos que lo utilicen. Es una zona con una forestación muy importante, añeja, que son cosas que sabemos que no podemos tocar y en el proyecto eso se va salvar. La pista está en mal estado, pero la gente que hace rollers, o skate, la podría utilizar, lo que no está programado ahí es la actividad motor”, remarcó.

Los fierreros tienen ahora la ratificación que tendrán que encontrar otro lugar y, en ese sentido, Gabba se mostró dispuesto a colaborar, aunque, por sus palabras, eso no incluiría presupuesto. “si aparece algún lugar que un privado lo dona y esté dentro Código de Edificación Urbana y pueda ser aplicable y aceptado, es una actividad privada como hacer un edificio, un desarrollo inmobiliario. El Municipio lo que hace es controlar, decir si se puede hacer o no en un determinado lugar, desde ya nosotros podemos colaborar, escucharlos, asesorarlos si lo necesitan”. Pero dejó claro sobre el viejo autódromo que “lo que no quiero es generar expectativas que no se pueden cumplir: en ese lugar no se puede”.