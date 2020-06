Una trabajadora municipal de Puelén radicó una denuncia por abuso sexual el viernes en la Fiscalía veinticinqueña. Acusó a un compañero de manosearla. El domingo sufrió una descompensación y fue internada en 25 de Mayo pero ya fue dada de alta. El intendente Rubén Colado le reveló a este diario que al acusado «se le hizo un sumario y fue separado provisoriamente».

La situación denunciada habría ocurrido a las 8 del viernes, en un galpón del corralón municipal. Allí varios operarios que se desempeñan en tareas de mantenimiento de la vía pública esperaban el horario para iniciar sus tareas.

En un momento la joven denunciante, de 25 años, acusó a su compañero, que forma circunstancial estaba a cargo del sector, de haberla tocado indebidamente. En el lugar había al menos tres personas más.

Luego la joven denunció el caso en la Fiscalía de 25 de Mayo. La causa está caratulada «abuso sexual simple», y el juez de control de la Tercera Circunscripción Judicial, Diego Asin, dictaminó la «restricción de acercamiento a 200 metros y por 90 días» para el demandado en relación con la denunciante.

Fuentes consultadas revelaron que ya fueron citadas tres compañeras de la denunciante, quienes estaban en la escena. «Una de ellas apoyó la versión de la joven, pero las otras dos no», dijo.

Apartado

Ayer, este diario contactó al intendente Colado. «El viernes estaba en Santa Rosa, viajamos a recibir una camioneta que nos entregó la Provincia. Fue una muy mala noticia, pero de inmediato me puse a disposición de la Justicia. Me cuesta pensar que haya pasado eso, pero será la vía judicial la que lo determine», afirmó.

«Sí le di curso a la vía administrativa, que es lo que me corresponde, y se inició un sumario. Al empleado, que estaba a cargo de ese sector de manera provisional, se lo suspendió provisoriamente hasta que esta situación se resuelva. Colaboramos con la Justicia y estamos abiertos a lo que por esa vía se establezca», concluyó.

Fuente: La Arena