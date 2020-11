En los primeros minutos de ayer, una joven mamá que reside en esta localidad tuvo su tercer hijo, una niña que se llama Vela y que pesó 3,600 kilogramos, en la ambulancia que la trasladaba a General Acha. Como la médica de Puelches está de licencia, solamente iban una enfermera y el chofer quienes debieron parar en una banquina y asistir el parto. «Fue una experiencia increíble y de gran emoción, cuando terminó nos lloramos todo», le contó a este diario Yesica Suárez, una joven que solo hace pocos meses trabaja en Salud.

Chofer y partero

Miguel Ottone, quien fue el conductor de la ambulancia, es un joven que pertenece a una familia que vive en Casa de Piedra y también lo hizo en General Roca. Hace poco que trabaja de chofer. Lo ubicamos poco antes de las 20 de ayer. «Estoy recién por salir», nos contó.

«Estaba buscando trabajo y me salió esto de Salud y agarré. Soy franquero, cubro donde me manden, así que fue una casualidad que me tocara a mí esta hermosa experiencia», reveló. Le dijimos de franquero y a partero, «no es demasiado título», se rió.

Con alegría aceptó contarnos cómo fue la situación. «La chica se descompuso a la tarde y a eso de las 21.30, Yesica me dijo que teníamos que llevarla al Hospital de General Acha, que está a 170 kilómetros. Así que salimos con cuidado porque el camino está malo. A unos 20 kilómetros del cruce de El Carancho, me dijo: Miguel, estacioná en la banquina, no llegamos», relató.

«Me pidió que le ayude y me preparé. En los cursos que hice en Salud nos enseñan algunas cosas, pero una cosa es la teoría y otro es estar ahí. Toda mi experiencia fue ver nacer a mi hija (de 9 años), pero eso es otra cosa», admitió.

Enfermera

También este medio logró el testimonio de la enfermera, Yesica Suárez. Ella fue la responsable sanitaria en este episodio, porque la única médica que presta servicios en Puelches está de licencia. «A esta chica la habíamos llevado a Acha hace unos días para hacerle un control. El médico nos dijo que todavía faltaba. Pero ayer a la tarde nos llamó de que estaba sintiendo contracciones y después me llamó diciendo que, por experiencia porque era madre de dos niños, se estaba adelantando el parto», explicó.

«En un momento, ella me dijo que no daba más así que le dije a Miguel que parara y que me ayudara. Realmente fue un momento para el que estudias, pero era mi primer parto sola. Se te viene a la cabeza toda la teoría, incluso, por este tema, había hablado con la doctora antes que se fuera y me sirvió muchísimo, pero otra es la práctica. Además la mamá, Yamila Giménez, fue una genia, se las bancó como una madraza», dijo

«A Miguelito le pedí que me ayudara con los primeros auxilios, estuvo bárbaro. Gracias a Dios todo anduvo bien, nos ayudó mucho que Yamila no era primeriza. Cuando llegamos a Acha, el doctor nos felicitó, nos dijo que habíamos hecho un excelente trabajo», agregó.

Yesica le confió a este diario que se recibió de enfermera en febrero de 2019. «Estaba trabajando en Educación en Loventuel. Pero lo que me gusta es esto, así que tuve que arriesgarme, tuve que renunciar a ese trabajo, y hace tres meses que estoy contratada en Puelches, espero poder conseguir la permanencia».

Alegría

Miguel también habló de lo que fue el momento ahí lejos de todo en medio de la oscuridad de la noche. «Cuando la bebé nació e hicimos todo lo que teníamos que hacer, y vimos que tanto la mamá con la nena estaban bien, nos miramos entre todos y nos largamos a llorar», se sinceró.

Por su parte Yesica revivió sus emociones. «Fue una tremenda experiencia, algo que te alimenta el alma. Estábamos ahí en medio de la nada, donde no andaba un alma, sin señal, y sabíamos que habíamos corrido riesgos, pero que habíamos cumplido. Como madre que soy

-tiene un niño de 7 años- traer al mundo a una bebé es una bendición, más en medio de esta situación de pandemia donde pasan tantas cosas feas. Te cuento que nos lloramos todo», reflexionó.

Elogios

Yesica y Miguel contaron con orgullo que el médico que los recibió en el Hospital Padre Buodo les dijo que estaba todo perfecto. «El doctor nos felicitó, dijo que hicimos un trabajo impecable, que el corte del cordón estaba en el lugar justo, ni largo ni corto», se ufanó Miguel.

«También se mostró muy contento por el estado de la bebé, que se llama Vela. Me aseguró que había llegado en perfecto estado de temperatura y que se notaba que no había pasado frío. Qué lindo, que orgullo, que felicidad, que hermosa experiencia», agregó.

Récord

Yesica y Miguel destacaron la voluntad y coraje de la mamá, pero lo que no contaban era con la experiencia de Yamila. «Ella, después nos contó que era su tercer experiencia de parir en una ambulancia. Con Yesica nos miramos, no entendíamos nada», reveló el joven chofer.

«Sí, cuando nació el primero de los chicos nos dijo que estaba internada en General Acha y cuando comenzó con trabajo de parto la derivaron a Santa Rosa, y pasando el Canal 3 lo tuvo. Cuando esperaba el segundo, también internada en Acha, en cuanto tuvo los síntomas la mandaron para Santa Rosa, y nos contó que tuvo el niño entrando al Hospital Lucio Molas. Y ahora también tuvo a su bebé en nuestra ambulancia», concluyó Miguel.

Fuente: La Arena