Este domingo a partir de las 16, horario argentino, se jugará la final de la Champions League. París Saint-Germain y Bayern Munich saldrán al campo de juego con sus mejores armas para disputar un partido que promete buen fútbol. Ambos equipos pelearán hasta el final por quedarse con el título de la competencia más importante de Europa.

El martes, el PSG venció por 3-0 al Leipzig, resultado que les permitió quedarse con el pase a la final por primera vez en su historia. El conjunto francés contará nuevamente con la presencia del argentino Ángel Di María, quien no pudo estar presente en los cuartos de final pero sí en la semi y fue determinante para el triunfo de su equipo. Es que «Fideo» dio dos asistencias, una a Marquinhos y otra a Juan Bernat, además marcó un gol y mostró un gran rendimiento. Por otro lado, está el Bayern Munich, uno de los grandes candidatos a consagrarse campeón del certamen por el gran nivel que mostró dentro del campo de juego, hasta tuvo el nivel de humillar al Barcelona convirtiéndole 8 goles en el partido correspondiente a los cuartos de final. Ambos equipos se enfrentaron ocho veces, todas en Champions League, entre 1994 y 2017. En cinco ocasiones ganó el París Saint Germain y en las otras tres citas se impuso el Bayern. UEFA Champions League ✔@ChampionsLeague 24 HOURS TO GO #UCLfinal 7.826 Información y privacidad de Twitter Ads 1.149 personas están hablando de esto POSIBLES FORMACIONES PSG: Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Herrera; Di María, Neymar, Mbappé. BAYERN: Neuer; Kimmich, Boateng o Süle, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski.

