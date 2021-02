A pesar de la pandemia «resultaba muy necesario que la colonia de vacaciones funcionara esta temporada porque los chicos habían estado todo el año sin poder compartir con sus compañeros y amigos y porque en invierno no hubo actividades deportivas» en esta localidad.

Aunque «se registraron unos cien inscriptos menos» por la incertidumbre que provoca la situación sanitaria, «priorizamos la contención de las niñas y niños, convencidos de que si se respetan los controles y protocolos no existen grandes riesgos», agregó el intendente.

A pesar de la pandemia «resultaba muy necesario que la colonia de vacaciones funcionara esta temporada porque los chicos habían estado todo el año sin poder compartir con sus compañeros y amigos y porque en invierno no hubo actividades deportivas» en esta localidad. Añadió que la comuna resolvió «acompañar a la provincia y presentamos un proyecto para llevar adelante el programa porque asumimos la responsabilidad de implementar todos los controles necesarios para que no existieran riesgos».

«Estamos satisfechos de nuestra decisión, porque los chicos y chicas necesitaban esta forma de socialización, necesitaban juntarse y compartir, como lo demuestra la alegría que observamos acá. Evidentemente, era una demanda muy importante de la comunidad», consideró.

Trabajo conjunto.

La colonia se inició el 6 de enero y finalizará el 4 de febrero. «Tenemos un importante apoyo de las familias y hay que reconocer la gran tarea que desarrollan los profesores y Ana Lis Regis, directora de Asuntos Institucionales que asumió una gran responsabilidad». Fernández añadió que para llevar adelante las actividades cuentan «con un grupo de profesores de Educación Física muy jóvenes, que asumieron este compromiso con responsabilidad, como lo demuestran los buenos resultados obtenidos».

También hizo extensivo «el agradecimiento a las instituciones locales que trabajan con el municipio durante todo el año, apoyándonos mutuamente, porque a pesar de la situación mantuvieron en perfecto estado sus instalaciones y siempre estuvieron dispuestos» a colaborar. «Ojalá a partir de ahora podamos continuar normalmente con todas las actividades, mediante este formato de protocolo y trabajo en burbujas, porque la virtualidad es una buena herramienta pero no sustituye a la presencialidad», advirtió.

Actividades.

Para esta edición de la colonia «se inscribieron 190 niños y niñas, aunque en años anteriores llegamos a registrar unos 370 participantes» comentó el coordinador del programa en Quemú Quemú, Juan Ignacio Arteaga. Agregó que además de la colonia «se están desarrollando los talleres deportivos para chicos y chicas de 14 a 18 años, en cestoball y básquet (femenino y masculino».

Las actividades se desarrollan «en el Parque del Niño, el predio del natatorio y el gimnasio, y en todos los espacios se aplican las medidas sanitarias de prevención y se están cumpliendo sin problemas los protocolos y el trabajo en burbujas» dijo. Arteaga aclaró que «este año no se realiza actividad recreativa en la pileta, porque solamente se practica natación como lo permite el protocolo de distanciamiento, pero los chicos están muy contentos y disfrutan igualmente la colonia».

«Un enorme desafío».

A su turno, la titular de Asuntos Institucionales del municipio quemuense, Ana Lis Regis, recordó que «cuando iniciamos el programa nuestro pueblo tenía unos 40 casos activos de coronavirus». Sin embargo, «apostamos a cumplir firmemente los protocolos que habíamos diagramado y que resultó aprobado por Epidemiología y el Ministerio de Desarrollo Social». Agregó que hasta ahora no hubo que lamentar «ningún inconveniente» y eso permitió que «de a poco los chicos comenzaron a venir». Con el correr de las semanas, a medida que los contagios fueron disminuyendo «las familias se encuentran más tranquilas y confían en los protocolos».

«Era un enorme desafío y teníamos cierto temor, pero contamos con un equipo de profesores que vienen trabajando juntos desde hace muchos años y asumieron la situación con la responsabilidad que ameritaba», añadió la funcionaria. Entre el Pro Vida y los talleres de verano «hay 18 profesores. Ellos nos plantean que también podemos desarrollar el programa de invierno, porque el año completaron las capacitaciones correspondientes en el Ministerio de Desarrollo Social y las actividades del verano nos están demostrando que las medidas funcionan y los protocolos se cumplen».

El intendente añadió que la comuna resolvió «acompañar a la provincia y presentamos un proyecto para llevar adelante el programa porque asumimos la responsabilidad de implementar todos los controles necesarios para que no existieran riesgos».

«Estamos satisfechos de nuestra decisión, porque los chicos y chicas necesitaban esta forma de socialización, necesitaban juntarse y compartir, como lo demuestra la alegría que observamos acá. Evidentemente, era una demanda muy importante de la comunidad», consideró.

Trabajo conjunto.

La colonia se inició el 6 de enero y finalizará el 4 de febrero. «Tenemos un importante apoyo de las familias y hay que reconocer la gran tarea que desarrollan los profesores y Ana Lis Regis, directora de Asuntos Institucionales que asumió una gran responsabilidad». Fernández añadió que para llevar adelante las actividades cuentan «con un grupo de profesores de Educación Física muy jóvenes, que asumieron este compromiso con responsabilidad, como lo demuestran los buenos resultados obtenidos».

También hizo extensivo «el agradecimiento a las instituciones locales que trabajan con el municipio durante todo el año, apoyándonos mutuamente, porque a pesar de la situación mantuvieron en perfecto estado sus instalaciones y siempre estuvieron dispuestos» a colaborar. «Ojalá a partir de ahora podamos continuar normalmente con todas las actividades, mediante este formato de protocolo y trabajo en burbujas, porque la virtualidad es una buena herramienta pero no sustituye a la presencialidad», advirtió.

Actividades.

Para esta edición de la colonia «se inscribieron 190 niños y niñas, aunque en años anteriores llegamos a registrar unos 370 participantes» comentó el coordinador del programa en Quemú Quemú, Juan Ignacio Arteaga. Agregó que además de la colonia «se están desarrollando los talleres deportivos para chicos y chicas de 14 a 18 años, en cestoball y básquet (femenino y masculino».

Las actividades se desarrollan «en el Parque del Niño, el predio del natatorio y el gimnasio, y en todos los espacios se aplican las medidas sanitarias de prevención y se están cumpliendo sin problemas los protocolos y el trabajo en burbujas» dijo. Arteaga aclaró que «este año no se realiza actividad recreativa en la pileta, porque solamente se practica natación como lo permite el protocolo de distanciamiento, pero los chicos están muy contentos y disfrutan igualmente la colonia».

«Un enorme desafío».

A su turno, la titular de Asuntos Institucionales del municipio quemuense, Ana Lis Regis, recordó que «cuando iniciamos el programa nuestro pueblo tenía unos 40 casos activos de coronavirus». Sin embargo, «apostamos a cumplir firmemente los protocolos que habíamos diagramado y que resultó aprobado por Epidemiología y el Ministerio de Desarrollo Social». Agregó que hasta ahora no hubo que lamentar «ningún inconveniente» y eso permitió que «de a poco los chicos comenzaron a venir». Con el correr de las semanas, a medida que los contagios fueron disminuyendo «las familias se encuentran más tranquilas y confían en los protocolos».

«Era un enorme desafío y teníamos cierto temor, pero contamos con un equipo de profesores que vienen trabajando juntos desde hace muchos años y asumieron la situación con la responsabilidad que ameritaba», añadió la funcionaria. Entre el Pro Vida y los talleres de verano «hay 18 profesores. Ellos nos plantean que también podemos desarrollar el programa de invierno, porque el año completaron las capacitaciones correspondientes en el Ministerio de Desarrollo Social y las actividades del verano nos están demostrando que las medidas funcionan y los protocolos se cumplen».

Fuente:La Arena