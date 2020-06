Buscan ajustar detalles para el tránsito entre ambas provincias. El objetivo es «el libre paso» total.

El ministro de Salud Mario Rubén Kohan viajó a San Luis donde fue recibido por la ministra puntana, Silvia Sosa Araujo. Buscan ajustar detalles de los protocolos sanitarios de ambas provincias, para concretar el viaje interprovincial y el turismo.

La visita fue en el marco del convenio que recientemente firmaron ambos gobernadores. El funcionario pampeano también visitó las instalaciones de Laboratorios Puntanos para imitar su funcionamiento en el centro de productos medicinales que desarrollan en La Pampa.

Durante la mañana, la ministra de Salud de San Luis, Silvia Sosa Araujo, recibió en su despacho a los visitantes: el titular de la cartera sanitaria de La Pampa, Mario Rubén Kohan, y el director de Gestión Farmacéutica e Insumos de la provincia vecina, Alejandro Javier Ferrero.

Del encuentro también participaron el ministro de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto, Fabián Filomena; la coordinadora del Ministerio de Salud, Rosa Dávila; la presidenta del Comité de Crisis, María José Zanglá; la referente ante Nación por COVID-19, Graciela Sarmiento; y la jefa del Servicio Epidemiología del Hospital San Luis, Cristela Aguilera.

“Vinimos a San Luis con objetivos muy definidos, entre ellos intercambiar opiniones sobre cómo estamos manejando nuestras propias cuarentenas en estas provincias, que tienen un estatus sanitario y un control epidemiológico muy similar”, explicó el ministro de Salud de La Pampa, Mario Rubén Kohan.

El funcionario explicó que su visita fue también para ajustar aspectos de los protocolos sanitarios a los fines de que sean más equivalentes entre ambas provincias, “porque la intención de nuestros gobernadores es tener una zona de libre paso, cumpliendo con las respectivas exigencias”.

“Nos vincula una unión de ideas desde hace mucho tiempo, con lo cual se facilita mucho más esta tarea”, destacó y aseguró que está todo muy avanzado para tener un vínculo más estrecho, teniendo todos los cuidados porque “estamos atravesando en Argentina una etapa muy dura de la pandemia, especialmente, en las grandes urbes, como el Área Metropolitana de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma y en Chaco”.

De todos modos, Kohan insistió en que “debemos ser muy celosos de lo que tenemos y esto es responsabilidad de los ciudadanos de ambas provincias, porque por más buena voluntad e inteligencia que se aplique, ningún Gobierno puede hacer nada si el pueblo no acompaña; si el ciudadano no asume su cuota de responsabilidad es imposible avanzar; podemos escribir el protocolo más inteligente del mundo, pero si no lo leen de nada sirve”.

Un modelo a seguir

Luego del encuentro, Kohan fue recibido por la titular de Laboratorios Puntanos, Zulema Rodríguez Saá, para recorrer la fábrica de medicamentos e informarse de su funcionamiento.

“Nos informamos de muchos detalles, porque La Pampa está desarrollando un laboratorio de productos medicinales y por lo que estimamos que podríamos ser socios naturales”, comentó.

“Queremos aprender cómo manejan su laboratorio para comenzar ayudados por San Luis, porque es un laboratorio que tiene mucha experiencia y por ello de los hermanos puntanos nos llevaremos este conocimiento para aplicarlo en nuestra provincia: me voy con la mejor impresión y con ganas de volver”.

Fuente: El Diario