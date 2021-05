Las visitas de familiares a detenidos y detenidas en las cárceles de zonas en alto riesgo epidemiológico se suspendieron durante nueve días. La decisión se tomó en sintonía con el confinamiento estricto decidido por el gobierno nacional ante el crecimiento exponencial de contagios en el marco de la segunda ola de la pandemia del coronavirus.

Por otra parte, se confirmó que en la Unidad 13, Cárcel de Mujeres de Santa Rosa, se registró un brote de entre 15 y 20 contagiadas. Una mujer está internada en la terapia intensiva del CEAR. Además se cortaron las visitas en la Colonia Penal de Santa Rosa, la Unidad 30 (Menores) y la Unidad 13 de General Pico.

Desde la Dirección de Visitas, Relaciones Familiares y Sociales, junto a la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario Federal, se informó que «se monitorean en forma diaria los indicadores epidemiológicos, a fin de tomar medidas institucionales oportunas, basadas en las evidencias disponibles con la finalidad de mitigar la propagación y su impacto en contexto de encierro».

El crecimiento exponencial de contagios observado, motivó el anuncio de un confinamiento por NUEVE (9) días, debido a que el país atraviesa el peor momento de la pandemia de COVID-19, con un registro diario de unos 35.000 casos y 450 muertos. La medida regirá desde las cero hora del 22 de mayo hasta las 24 horas del 30 de mayo. Durante el confinamiento, en todas las zonas geográficas en alerta epidemiológica y sanitaria y alto riesgo epidemiológico y sanitario, quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial y solo estarán habilitados los comercios esenciales y las entregas a domicilio.

«En consonancia con las medidas de urgencia adoptadas por el gobierno nacional, se propone suspender el ingreso de visitantes de personas privadas de libertad en idéntico plazo, es decir hasta el 30 de mayo del corriente», informaron.

De acuerdo a los indicadores sanitarios y epidemiológicos a tener en cuenta, el mapa de riesgo epidemiológico que informa el Ministerio de Salud de la Nación y las zonas donde se encuentran emplazados los establecimientos penitenciarios, las medidas de restricción alcanzara a 19 prisiones.

Las cárceles con visitas cortadas son las siguientes:

1. Complejo Penitenciario Federal CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

2. Unidad 21 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

3. Complejo Penitenciario Federal I (Ezeiza – Buenos Aires)

4. Complejo Penitenciario Federal IV (Ezeiza – Buenos Aires)

5. Unidad 19 – 33 (Ezeiza – Buenos Aires)

6. Unidad 31 (Ezeiza – Buenos Aires) 7. Unidad 34 (Campo de Mayo – Buenos Aires)

8. Complejo Penitenciario Federal II (Marcos Paz – Buenos Aires)

9. Complejo Federal para Jóvenes Adultos (Marcos Paz – Buenos Aires)

10. Unidad 7 (Resistencia – Chaco)

11. Unidad 10 (Formosa – Formosa)

12. Unidad 4 (Santa Rosa – La Pampa)

13. Unidad 13 (Santa Rosa – La Pampa)

14. Unidad 30 (Santa Rosa – La Pampa)

15. Unidad 25 (General Pico – La Pampa)

16. Complejo Penitenciario Federal VI (Luján de Cuyo – Mendoza)

17. Complejo Penitenciario Federal V (Senillosa – Neuquen)

18. Unidad 5 (General Roca – Río Negro)

19. Unidad 15 (Río Gallegos – Santa Cruz).

«Sin perjuicio de lo informado, se propone que cada establecimiento coordine con la autoridad sanitaria local para adoptar, o no, estas u otras medidas, en tanto las líneas de acción en la gestión de ingreso de visitantes a nivel nacional, no se agota en las decisiones institucionales, sino que requieren además la intervención de la autoridad local, ya que la respuesta del sistema sanitario donde se emplaza el establecimiento penitenciario es una variable vinculante, no solo para el servicio penitenciario, sino también para la comunidad local», aclaró el SPF.

Fuente: El Diario