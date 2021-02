“Les voy a pedir un último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos y no sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí por favor”, publicó Gao, que es madre de mellizos de seis años y cursa un embarazo de 22 semanas.

La chef utilizó sus redes sociales para contar el día a día de su internación y mantener informados a sus seguidores: “Acá les actualizo un poco lo que pasó en estas 24hs. Ayer por la tarde se fue todo medio al pique. Empecé a no saturar bien, me costaba respirar mucho y la fiebre seguía persistiendo fuerte… Tuve mucho miedo. Ayer sinceramente pensé de todo y pasé la noche como pude”, contó.

Esta mañana los médicos confirmaron que padecía una neumonía bilateral y la pasaron a terapia intensiva con oxígeno.

Karina Gao se mostró muy preocupada por su estado de salud, pidió a sus seguidores que le envíen energías y agradeció por los mensajes de su comunidad. “Voy a estar bien. Como no estarlo con tantos mensajes de amor y apoyo de esta comunidad. Gracias, gracias, gracias. Soy muy afortunada de tenerlos siempre, en las buenas y en las no tan buenas”, publicó.