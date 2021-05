Dentro de los trabajadores esenciales, el personal policial es de los trabajadores que mayor desgaste a sufrido en esta pandemia que nos cambio la vida hace ya más de un año. Siguieron haciendo prevención, investigando delitos, recuperando elementos robados y además controlan fiestas clandestinas y el comportamiento de cada pampeano. Claro que la situación se empieza a desbordar y se escuchan las primeras voces, «estamos agotados, vamos cayendo como moscas».

La frase corresponde a un policía de alto rango, pero es coincidente a lo que sostienen varios de los uniformados que hablan con quienes hacemos este portal. Con los de calle pasa lo mismo, el riesgo es todos los días y a cada rato. La frase mas usada indica que hay que quedarse adentro para achicar el margen de contagios, con la policía pasa todo lo contrario, su trabajo está en las calles.

“Al día de la fecha tenemos 71 policías positivos y tenemos 130 uniformados aislados» confirmó Lara, Jefe de la policía de La Pampa, algunos días atrás.

«De confianza y con la reserva del caso. Estamos cayendo como moscas. No nos vacunan. Tengo entendido los docentes fueron vacunados y ahora no están trabajando. Nosotros estamos expuestos al igual que salud desde el primer día pero hasta ahora nada» decía el mensaje que disparo esta nota.

Se suma a varios diálogos que ya tuvimos con otros policías. Todos estos testimonios son anteriores a lo sucedido ayer con jugadores de Cané que se escaparon siendo positivos y fue la policía, personal de Comisaría 3ra, quien los tuvo que detener. «Hasta la ambulancia dudo en venir» confiaron.

«Tenemos familia y eso es duro. Volvés con la incertidumbre de que cuando llegues a casa no contagies a tu esposa o a tus hijos y que muera alguien de los tuyos, sería algo que no me lo perdonaría en mi vida» dijo otro policía. Por último, recordó que «nuestra única defensa es un tapaboca, como el que usas vos o cualquier otro. Acá no hay máscaras, no hay nada».

Lo que sentí como periodista y vecino de la ciudad, es que quienes me llamaron o enviaron un mensaje para conversar del tema lo hicieron porque se sienten más allá del límite, que no dan más. Ninguno manifestó estar enojado, si muy preocupados. No tienen enemigos, tienen ganas de que sus compañeros sean valorados por el esfuerzo diario que hacen. Son los que detienen o demoran a los irresponsables que se escapan siendo positivos de Covid, son quienes cortan una fiesta clandestina, son quienes intervienen en situaciones donde muchísima gente no tiene barbijo, no hay dudas, merecen ser vacunados.

