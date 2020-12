En la conferencia de prensa semanal que detalla la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, afirmó que “hay indicadores preocupantes pero se puede resolver si seguimos cuidándonos”.

El titular de la cartera sanitaria indicó que “si nos descuidamos y nos relajamos, si no usamos bien el cubre nariz-boca, si no cumplimos con todos los protocolos vamos a tener un rebrote y cuando comenzamos el período invernal y venga ese rebrote vamos a tener más casos y no es bueno”. Gollán fue tajante al manifestar que “notamos un gran relajamiento generalizado, y un gran aumento estos últimos 5, 6 días, que, aunque en los números globales no se manifieste aún ya lo estamos observando”.

El ministro remarcó que, de seguir aumentando los casos, “tendremos que retroceder de fase como pasó en algunos municipios”. A modo de ejemplo, se refirió a General Pueyrredón y explicó que “en los últimos 3, 4 días volvió a estar primero, duplicando incluso la cantidad de contagios de La Matanza”.

Otro de los indicadores que preocupan en el gobierno es el factor ocupacional de camas de terapia intensiva: “Se está enlenteciendo el ritmo con que venían cayendo la ocupación de camas”. También señaló que “veníamos con un descenso sostenido de las llamadas por seguimiento de casos, y en los últimos días notamos que hay un rebote hacia arriba, es decir aumentaron. Es un dato que nos preocupa y lo relacionamos con la calle, donde estamos viendo el no cumplimiento de las medidas de cuidado y esto podría derivar en un rebrote, esperemos que no sea así”.

Por su parte, el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, explicó que, luego de 15 días sin distritos en Fase 3 – la más restrictiva – , las ciudades de Bolívar, Colon y Rauch volvieron a esa fase. “Los intendentes nos propusieron pasar a fase 3 para controlar unos pequeños rebrotes. Esto no tiene que verse como un castigo, sino que la población tiene que entender que los estamos cuidando”, detalló el funcionario. En Fase 4 hay 101 municipios y en fase 5 quedan 31 ciudades.

Respecto de los rebrotes, Bianco señaló que “nuestra preocupación es no tener una segunda ola y depende de nosotros. Sabemos que seguir cuidándonos es muy pesado, ha sido un año muy molesto, pero la pandemia no terminó».

