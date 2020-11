La negativa de las y los integrantes de la Colonia a realizarse los hisopados dificulta al máximo la tarea del personal de Salud. En la mañana de ayer un vecino de Guatraché y que habitualmente tiene contacto laboral con los menonitas mostró su preocupación porque en la madrugada falleció un hombre, que sería obispo dentro de esa comunidad, luego de que se habría contagiado coronavirus.

«El problema es que ellos (por los menonitas) niegan que el virus exista, no dejan que los hisopen, y el hombre que murió ayer tendría Covid. Es un problema grande porque si se disparan los casos, ¿cómo los frenan?», se quejó el vecino guatrachense que llamó a la redacción de este diario.

En tanto, este medio consultó con fuentes del ministerio de Salud y reconocieron el fallecimiento, aunque no confirmaron que estuviera contagiado de Covid-19.

«Hay gente trabajando en el lugar para determinar lo que sucedió», dijeron desde Salud ayer por la mañana. «Habíamos concurrido tres veces y siempre decían que el hombre no tenía síntomas. La realidad es que sí había una mujer aislada y una mujer con positivo internada», agregaron.

Fuente:La arena