El secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de La Pampa, Oscar Gandi, manifestó su preocupación por «la violencia ilegítima ejercida por la policía de La Pampa» durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Asimismo señaló la necesidad de que se investigue y sancione a «quienes ejercen abuso de poder al tratar de manera indigna a las personas».

En un comunicado de prensa, la CTA pidió «justicia contra la violencia institucional», en tal sentido señalaron que «a esta altura de la cuarentena, la violencia ilegítima ejercida por la policía de La Pampa nos obliga a sumar nuestra solidaridad y reclamo con demás organizaciones para continuar con el repudio y exigir justicia».

Además se preguntaron «qué le pasa a la policía como institución, y si están convencidos de que su abuso de poder quedara impune». Además, «si es que se trata de una medida tomada internamente por la institución policial, o es que hay uniformados que disfrutan de maltratar a las personas».

«Si la ciudadanía debe tener sanciones por no cumplir con la cuarentena, que no es tema de discusión, todas y todos estamos haciendo un gran esfuerzo, ¿Qué sanciones le caben a las infracciones cometidas por el personal responsable de cuidar y controlar que se cumpla esa medida?», expresaron.

Investigar y sancionar.

El comunicado de la central obrera agrega que «debe investigarse y sancionarse a quienes ejercen abuso de poder al tratar de manera indigna a las personas, burlarse, desnudar a las mujeres y mantenerlas esposadas, violentar verbalmente, encerrar bajo llave, golpear, y demás faltas de respeto, totalmente repudiables».

Respecto de las autoridades señala que «no vemos que reaccionen de manera adecuada. Mientras las denuncias se multiplican, no se toman medidas contra los abusadores y sus responsables, por el contrario, siempre esgrimen algún tipo de justificación. Así no podemos confiar en ellas».

«La valiente denuncia de la docente Belén Alonso -hizo pública la denuncia realizada ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el Ministerio Público Fiscal y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, detallando las violencias, maltratos y abusos a los que ella y otras mujeres demoradas fueron sometidas por personal de la Seccional Sexta-, es una demostración más de estos hechos de absoluta violencia y desidia, respectivamente», y señalaron que «hay personas que no se animan a denunciar, por lo que hay más hechos de violencias de los que salen a la luz».

