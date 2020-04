«Nunca se vivió algo así», «es muy raro ver la ciudad vacía», «te da impresión», son algunas de las expresiones que soltaron vecinos y vecinas de Santa Rosa, ante la consulta de cómo se vivía la cuarentena en la capital pampeana.

Desde que el Gobierno nacional decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio el 20 de marzo, la ciudad se vio completamente afectada por una medida que, por razones de salud, obligó a los ciudadanos y ciudadanas a modificar sus rutinas y sus conductas, y a reinventar las actividades que cotidianamente llevaban a cabo.

Si bien en el propio DNU que firmó el presidente se establecieron excepciones, existieron momentos en los que parecía «que todo funcionaba normal». Sin embargo, lo cierto es que la capital pampeana comenzó a ofrecer un paisaje por demás inaudito y quedó desolada ante el cumplimiento por parte de los y las santarroseñas de la cuarentena.

De esta manera, las calles se fueron vaciando y atrás quedaron los días de caos vehicular en horarios pico, los paseos durante los fines de semana y la presencia de niños y niñas en los parques.

Muchos han advertido que la situación varía en los barrios, donde pareciera que se cumple una «cuarentena comunitaria», tal como lo definió el presidente Alberto Fernández días atrás. Si bien salen de sus hogares, los vecinos y vecinas de distintas zonas lo hacen solo dentro de los límites de la barriada.

Los «dueños» de la calle.

En contraste, y ante la ausencia de vehículos particulares, hay que destacar que durante la cuarentena lo que más se ve circular son patrullas de las fuerzas de seguridad y los cadetes de distintas mensajerías locales.

En el primer caso, los móviles policiales están presentes a toda hora, recorriendo de punta a punta la ciudad con el objetivo de controlar el cumplimiento de las medidas preventivas. Su labor llevó a que en la provincia haya más de 5.000 detenidos y más de 5.100 causas judiciales iniciadas.

Por su parte, los cadetes y mensajeros se han convertido en una herramienta fundamental para muchas personas que, para cumplir el aislamiento, acuden a ellos para poder adquirir bienes de primera necesidad y, en algunos casos, cumplir con trámites pendientes.

Sentimientos encontrados.

El aislamiento social preventivo y obligatorio cumplió ayer 24 días. Durante este tiempo, la población santarroseña ha reaccionado de diversas maneras ante la situación. Algunos optaron por colgar banderas o carteles en sus viviendas para propagar el slogan «Quedate en Casa», mientras que otros se sumaron al reconocimiento a los servidores públicos, entre ellos el personal sanitario y policial, a través de aplausos desde los balcones y ventanas. Tampoco faltaron quienes intentaron contagiar motivación y alentaron a «resistir un poco más» compartiendo las estrofas del himno nacional.

El impacto de la cuarentena ha sido advertido por vecinos y vecinas que fueron consultados por este diario. En sus declaraciones no solo llaman la atención sobre el escenario desolador que ofrece la ciudad, sino también hacen alusión a cómo ha impactado en los vínculos familiares y afectivos, sin dejar de remarcar la necesidad de priorizar el cuidado de la salud.

«Genera muchos sentimientos encontrados y situaciones que no pensaste jamás que ibas a vivir», acota Elena, una profesional de 56 años.

«No tengo memoria de una pandemia mundial así o de otra situación así que nos haya ‘exigido’ estar lejos de la familia, no poder abrazar a tu hijo o jugar con tus nietos, cosas que se hacen muy difíciles», precisa en una entrevista telefónica con LA ARENA.

«Esfuerzo».

Sin embargo, la vecina manifiesta que por otro lado «está el resguardo de la salud de todas y todos». Por estos motivos, agrega que «estás permanentemente luchando con esto de que tenés que hacer el esfuerzo para que salgamos adelante y, a la par, estar todo el día viviendo con esas carencias».

«Viviéndolo así, paso a paso, porque tampoco sabés que va a pasar y cómo va a seguir, cómo vamos a salir de esto. Entonces todos los días tenés que estar pensando una actividad que te haga sentir bien, que te haga sentir un poquito feliz para lograr encontrar la fuerza para salir adelante, todos juntos», amplia.

Más allá de considerar que la salida a esta situación es «colectiva», remarca que «no es fácil» y que algunas personas son afortunadas porque la pandemia los encontró «en nuestra casa, en nuestra ciudad. No quiero pensar lo que puede ser para personas que las encontró en otro lugar, es muy fuerte. Pensás en las situaciones de las personas que no están tan bien económicamente o las situaciones de violencia…».

«Es un cambio cultural muy grande», afirma la vecina y sentencia: «Sin dudas no vamos a ser los mismos o las mismas después de esta pandemia».

«Acostumbrado a otra cosa».

Tras casi un mes de cuarentena, el estado anímico es una de las primeras cosas que empieza a decaer. «Es triste», confiesa Isabelino, un hombre de 62 años que trabaja de manera independiente.

«Me gustaría ir a ver a mis nietos más seguido, o que me vengan a visitar», admite. De todas maneras, reafirma su identidad peronista y aclara que «está muy pendiente de lo que dice el presidente, y lo que dice Fernández es palabra santa».

Sin embargo, revela su temor por la caída de los ingresos y la dificultad de llevar el día a día. «Extraño salir a trabajar en lo que yo sé y no puedo. Me preocupa la parte económica, sobre todo para pagar el alquiler y demás…»

En su charla con este diario también decide dedicarle un párrafo a Santa Rosa, la ciudad a la que llegó desde Buenos Aires hace varias décadas en búsqueda de trabajo. «La veo triste, como yo…», dice y explica que «si bien por los suburbios nunca se ve gran tránsito, cuando pasás por el centro no es lindo verlo así, uno está acostumbrado a otra cosa. Pero bueno, hay que aguantar».