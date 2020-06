El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, reveló que «el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, ya tiene la partida presupuestaria para hacer el estudio de impacto ambiental» sobre la cuenca del río Colorado y analizar la viabilidad de Portezuelo del Viento. La información fue brindada por el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, en la previa a la cumbre de gobernadores del Coirco.

El mandatario pampeano habló tras la histórica reunión, donde se logró torcer la postura mendocina, y afirmó que «fue un día bisagra» donde «la construcción de Portezuelo del Viento, y el uso del río Colorado, volvió a la ruta de la legalidad».

En una entrevista brindada a Radio Noticias, recordó que «siempre se objetó desde el Gobierno provincial que no se estaban respetando, en primer lugar, el Tratado del Río Colorado que establece desde su génesis que el río es de cinco provincias y debe ser administrado por cinco provincias, no por una sola y que el resto cumpla un mero rol de controlador post-hechos».

Las objeciones también estaba vinculadas al incumplimiento de «la normativa ambiental», que obliga a que «obras de semejante impacto deban tener un estudio de impacto ambiental en toda la cuenca».

«Es algo que veníamos peleando. Para nosotros es un premio a la lucha silenciosa, metódica, irrenunciable desde hace mucho tiempo. Hay muchas personas que lucharon por eso, a mí me toca dar las buenas, pero esto es un trabajo de años», reconoció.

La «tozudez» de Mendoza.

Ziliotto consideró que «no tenemos que perder más tiempo» y advirtió que «la tozudez de Mendoza significó, como mínimo, cinco años de pérdida». En ese sentido, afirmó que ya se «hubiera hecho un estudio de impacto ambiental», lo que habría determinado «para qué está el río Colorado, cuánta agua sobra que se puede utilizar para generar energía y hoy se podría estar construyendo un Portezuelo del Viento totalmente distinto al que se pretende», donde actualmente «es totalmente inviable desde el punto de vista del caudal hídrico que hay».

«Lo dijo el presidente, lo decimos nosotros, el ejemplo a seguir es Casa de Piedra», destacó y agregó: «Es simple lo que nosotros pedimos, que se aplique la normativa vigente».

En ese sentido, aclaró que «no se trata de forzar las distintas interpretaciones o poner una provincia por encima de la otra. Es igualdad de condiciones, siempre dijimos que no queríamos privilegios, esa postura es la que ha triunfado», dijo en alusión a lo resuelto en la reunión de Coirco.

Ya están los fondos.

El estudio de impacto ambiental integral, sobre toda la cuenca del Colorado, se realizará una vez que el presidente Alberto Fernández laude, debido a que puede invalidar lo resuelto. «Dentro de las etapas recusatorias está el laudo, hay que ver la celeridad que presente Mendoza y la que le dé el presidente», explicó Ziliotto.

De todas maneras, reveló que el ministro «Wado» de Pedro les informó que «el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, ya tiene la partida presupuestaria para hacer el estudio de impacto ambiental».

Ziliotto ya lo sabía de antemano, debido a que había sido el propio Gabriel Katopodis quien se lo anticipó cuando visitó La Pampa junto al presidente. «En eso se está avanzando porque hay que empezar a trabajar sobre los términos de referencia», indicó.

Estudios de base.

Ziliotto explicó que «el mismo estudio que Mendoza dice que es de toda la cuenca, que claramente es parcial, va a ser base del próxima evaluación de impacto ambiental». Sin embargo, el mandatario comentó que propuso, y quedó asentado en el acta, «que se introduzca como base un estudio que hizo la Universidad Nacional de La Pampa, analizando casualmente ese estudio que presentaba Mendoza, marcando las falencias y cuál era el camino para hacer un estudio regional».

«Creo que va a ser muy fácil que se determinen los términos de referencia en el cual debe enmarcarse el estudio de impacto ambiental, más allá de las directivas generales que establece la ley nacional de Obras Hidráulicas», agregó.

«Habrá que ver para qué está el río Colorado», insistió y señaló: «Quizás esté para generar 70 megas en una central de pasada, sin reservorio de agua. Por eso nunca dijimos no a Portezuelo, dijimos no a Portezuelo en manos de Mendoza. Ahora es Portezuelo, si puede ser, en manos de todos. Porque el río es de las cinco provincias».

Fallo por el Atuel.

Por otro lado, Ziliotto consideró que esta situación puede tener implicancias en el fallo que se espera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el corte del río Atuel. «La voluntad del presidente no es algo que la Corte haya dejado de mirar. Sabemos los vaivenes de la justicia, y en este caso en posiciones en cuanto a la defensa del patrimonio natural y la defensa del medioambiente», afirmó.

«El hecho de que haya que buscar soluciones también tiene que incidir», consideró y recordó que desde el Ejecutivo solicitaron que «una vez que la Corte se ponga a trabajar a pleno resuelva el diferendo que tenemos con Mendoza para determinar el caudal hídrico necesario para recomponer el ambiente en el oeste por el corte del río Atuel».

Verna y Morisoli.

Ziliotto comentó que mantuvo un diálogo con el ex gobernador, Carlos Verna, a quien le expresó su «satisfacción» y le agradeció, porque «en esto él tenía mucho que ver». De todas maneras, el mandatario reconoció que en esta lucha hubo «muchos pampeanos más» que permitieron llegar a este resultado. «Es una lucha de mucha gente, transversal. En la defensa de los ríos, en La Pampa, no hay ninguna grieta», indicó y mencionó especialmente a Edgar Morisoli. «El es parte de este logro», concluyó.

Mendoza ratifica el llamado a licitación

Un día después del revés sufrido en el Consejo de Gobierno del Coirco, el gobernador mendocino Rodolfo Suárez aseguró que seguirá adelante con la licitación para construir la represa de Portezuelo del Viento. Sostuvo que la licitación corre por un camino diferente al Estudio de Impacto Ambiental integral que reclaman las provincias y que una cosa no está relacionada con la otra, porque las provincias objetan el manejo de los caudales del río, pero no el dique.

«Fue una reunión donde las partes manifestaron su intención de llegar a un acuerdo que no fue posible. La Pampa desconoce los estudios ambientales que ya están hechos y a entender de Mendoza no es necesario realizar nuevos estudios. Las cuatro provincias votaron en conjunto en contra de nosotros», sostuvo el viernes por la noche el gobernador, Rodolfo Suárez, antes de subirse al avión para regresar a su provincia luego de la cumbre del Consejo Interjurisdiccional del Río Colorado, según informó el diario Los Andes. Ante el revés sufrido por su provincia -perdió por 4 a 1 en la votación que propuso La Pampa-, Suárez pidió una nueva intervención del Ejecutivo Nacional a fin de intentar en esa instancia revertir el resultado. «Solicitamos el mecanismo que establece el estatuto del Coirco de laudo arbitral, que no es solo para este tema sino para otros temas donde también hay disidencia. Vamos a defender Portezuelo en todas las instancias que sea necesario», anticipó el gobernador.

Según detalló Los Andes, la presentación del pedido de laudo presidencia se hará dentro de 15 días, cuando se concrete una reunión con este fin.

Un mes clave.

Julio «es un mes clave para la represa Portezuelo del Viento» por cuanto el 3 de julio está prevista la apertura de los sobres de la licitación y unas semanas más tarde la Nación debería pagar la cuarta cuota del cronograma fijado, que hasta ahora se viene depositando en tiempo y forma.

«Al aprobarse un nuevo estudio de impacto ambiental con el voto negativo de Mendoza y pedirse un nuevo laudo presidencial, todo indica que queda en manos de Alberto Fernández el futuro del proceso licitatorio. Será un escenario similar al que se generó con Mauricio Macri en 2018», comparó el diario cuyano.

En la Casa de Gobierno mendocina consideran que el proceso licitatorio sigue en marcha y no debería estar afectado por los efectos de la Cumbre del viernes: «Van por caminos distintos: por uno la licitación y por otro el laudo presidencial por el estudio de impacto ambiental», explicó el ministro de Gobierno de Mendoza -también delegado de esa provincia en el Coirco-, Víctor Ibáñez.

«La Pampa mostró la necesidad de hacer otro estudio y el gobernador Suárez hizo una defensa impecable sobre los que ya están hechos. Al no coincidir con el resto de las provincias pidió que ese punto se laudara. Ahora hay que esperar cómo sigue el proceso y qué resuelve el Presidente», aclaró.

Fuente:EL DIario