El clúster Energético Mendocino, integrado por 320 empresas locales, manifestó su preocupación por la falta de oferentes para «la obra del siglo». «Sin oferentes, no podemos ofrecer nuestro servicio», explicaron. Piden postergar la licitación planeada para el 2 de junio.

A pesar de los millonarios fondos recibidos de Nación, en Mendoza hay una fuerte preocupación en relación a lo que el gobierno de esa provincia definió como «La Obra del Siglo»: la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento.

La obra cuenta con un presupuesto de más de 800 millones de dólares y se financiará con con fondos nacionales que significan una reparación histórica a Mendoza por no haber tenido promoción industrial.

En concreto, el gobierno nacional enviará más de 1000 millones de dólares en ese concepto, por lo que el dinero está garantizado. Pero a pesar de ello y del interés que despertó en compañías mendocinas que ven con ilusión el desarrollo, hasta el momento nadie ha comprado pliegos y las pymes locales manifestaron su preocupación.

«El gobierno debería ver qué está pasando y por qué no hay oferentes. Sin oferentes, no podemos ofrecer nuestro servicio», sostuvo el coordinador de Mesa Portezuelo del Viento del Cluster energético mendocino, Dalmiro Barbeito.

En este sentido, piden que se postergue la apertura de sobres, la cual estaba prevista para el 2 de junio. «Entiendo que el gobierno la quiera licitar esta obra porque es un proyecto que políticamente es muy importante que lo encaren. Pero pedimos que se postergue la obra porque en las situaciones actuales es difícil que se pueda licitar con los oferentes que el pliego decía que tenía que tener en el artículo 1», explicó Barbeito.

En este sentido, expresó que el aislamiento obligatorio y la pandemia impiden, por ejemplo, que empresas del país y el mundo puedan participar de la visita que está planteada para el próximo lunes.

Al mismo tiempo, reconoce que eso es solo una parte del problema y que el Ejecutivo necesita sentarse a observar por qué no se presentan oferentes. «Algo está pasando que no se han conformado consorcios y no hay oferentes. En la primera postergación del 17 de febrero tampoco había pliegos vendidos. El gobierno debería considerar esa situación», subrayó Barbeito y sostuvo que si no hay oferentes el cluster no tiene a quien ofrecer sus servicios como contratistas y subcontratistas nominados.

«Nosotros en el cluster podemos involucrarnos como contratistas o subcontratistas nominados y necesitamos que se vendan los pliegos para poder ofrecer nuestros servicios», manifestó en MDZ Radio.

«El gobierno debería rever la situación.Tiene que buscar la forma de que el pliego despierte más interés», reiteró Barbeito y admitió que uno de los puntos que puede estar incidiendo es el beneficio que se le da a IMPSA respecto a cualquier otro oferente. «Lo de IMPSA deberían revisarlo también, porque esta obra debería entusiasmar a las todas las empresas importantes del país», adhirió en el programa Sonría, lo estamos filmando.

En concreto, el pliego le otorga un plus a quien provea turbinas fabricadas en argentina y mejor si es en Mendoza. Allí la empresa IMPSA tiene una enorme ventaja que se traduce en algo concreto. Con la ponderación otorgada, puede ofertar en una situación de comodidad porque la polinómica le permite ofertar un precio más alto y aún así ser competitivo.

Este punto desalienta el interés de otros competidores y es uno de los argumentos para explicar la falta de interés en la compra de pliegos para una megaobra con fondos garantizados. Según Barbeito, al gobierno no sólo le debe importar que hayan muchas ofertas para que el cluster mendocino les pueda ofrecer servicios como contratistas y subcontratistas nominados. También para que haya competencia de precios y el precio final del proyecto se pague más barato.

«Le tiene que interesar la sana competencia para que la obra cueste lo más barato posible. Es un proyecto que Mendoza espera hace muchos años. Las pymes mendocinas tenemos mucho para dar», finalizó.