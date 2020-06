La provincia de Mendoza sintió en las últimas horas el golpe del nuevo paradigma que fijó el gobierno nacional respecto de la obra de Portezuelo del Viento. El ministro de Economía y Energía Enrique Vaquié salió a advertir, junto con el gobernador, que dará pelea en todos los ámbitos. Eso incluye el Poder Judicial y también el toma y daca de la política: Mendoza ya analiza el peso de sus senadores radicales, por ejemplo, a la hora de avalar los pliegos para el procurador Daniel Rafecas, que se le complicó al oficialismo.

En las últimas horas Nación hizo varios guiños en favor de La Pampa en el marco de la puja. La visita presidencial estuvo acompañada de buenas noticias para nuestra provincia, como la convocatoria a un encuentro de los gobernadores de la cuenca y una decisión administrativa que saca del archivo -a pedido de La Pampa- el laudo presidencial que en su momento hizo Mauricio Macri.

A eso se suman las declaraciones presidenciales: «No quiero financiar una obra que está cuestionada por 4 de las 5 provincias por donde pasa el río Atuel. Portezuelo es una obra que debe servir a todos. No se pudo hacer nunca un estudio de impacto ambiental en todos los lugares donde el río llega», dijo Alberto Fernández.

Aunque se sabe que el presidente tuvo una confusión entre los ríos Atuel y Colorado, -el caudal que se teme que podría verse perjudicado es el del Colorado- la decisión presidencial constituye un absoluto respaldo a La Pampa y tensiona la relación con Mendoza con la cual venía manteniendo un gran diálogo.

Hasta ahora se cumplió en tiempo y forma con cada una de las cuotas de esta represa y hasta se llegó a exceptuar los bonos con la cual se financiaba del reperfilamiento decretado por Martín Guzmán a principios de abril. Esa movida generó aquellas críticas del exgobernador Carlos Verna: «Nos cagó un compañero».

Posición oficial

Oficialmente, el ministro de Economía Enrique Vaquié reaccionó a la convocatoria del gobierno de COIRCO. Dijo que «ya está todo listo para empezar a trabajar en Malargüe».

«Estos son los estudios ambientales, sociales y económicos en los que trabajaron 17 entes nacionales y provinciales, 4 universidades y 7 consultoras. Portezuelo del Viento es sólido técnicamente y cumplió todos los reglamentos del Coirco», dijo, y mostró los trabajos en Twitter.

«El Estudio de Impacto Ambiental de toda la cuenca del Río Colorado realizado por la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional del Litoral fue aprobado por el Coirco el 19 de marzo de 2019, a través del acta N° 857. Esto significa que el proyecto multipropósito también tiene aval político», añadió.

Posición extraoficial

Mendoza hizo conocer su posición extraoficial en el portal especializado La Política On Line, donde dejan trascender que «este cambio repentino solo se explica» por una jugada política de Cristina Kirchner.

«El jueves se demostró que el kirchnerismo no tiene los dos tercios para aprobar el pliego de Rafecas. Ahora van a tratar de presionar para conseguir los votos de los senadores radicales de Mendoza y de Jujuy», sostienen funcionarios mendocinos.

Para el gobierno de Rodolfo Suárez el argumento para bloquear Portezuelo «no tiene ningún sustento ni legal ni técnico». Insisten en que hay estudios ambientales que ya fueron aprobados por el Coirco, el ente que engloba a las cinco provincias de la cuenca.

Por otro lado, recuerdan que el dinero de la obra viene a cuenta de un fallo de la Corte Suprema producto de las promociones industriales hacia otros distritos donde también se benefició a La Pampa y a Misiones. Mendoza -arguyen- aceptó cobrar con la construcción de la hidroeléctrica. «La plata es de Mendoza, no la pueden frenar. Vamos a apelar a la Corte y les va a terminar saliendo más caro porque ya falló a nuestro favor», advierten en la provincia cuyana.

Cota mínima

Antes de que el gobierno nacional tomara las nuevas medidas por Portezuelo, el mismo ministro había hablado así del tema: «Hubo un encuentro de los bloques de Protectora, el PJ y el oficialismo, que tienen diputados nacionales, y los tres senadores nacionales. Estamos todos de acuerdo y queríamos refrescarnos la memoria entre nosotros mismos, porque muchos temas ya están saldados en el Coirco. Cómo se llena la presa, cómo se opera».

«También está prevista la prioridad con la obra ya construida de una cota mínima a La Pampa; hay que dejar pasar agua hasta que el embalse de Casa de Piedra llegue a esa cota mínima. Está todo previsto, se aprobó, sólo estuvo en contra La Pampa. Hubo un laudo del presidente y ya salió el decreto de Macri a inicios de 2019. Por ese decreto La Pampa fue a la Corte, que rechazó ese recurso y dejó firme el decreto y las actas», dijo.

Añadió, en defensa del interés mendocino: «Esas mismas actas donde hay acuerdos de gobernadores, y donde se estipula que también se haga un estudio de impacto ambiental de Mendoza y de la cuenca. El estudio se hizo, se aprobó el acta en el Coirco. Se pidió que la declaración de impacto ambiental de la cuenca la hicieran entidades ajenas a la provincia y se encargó a las universidades de La Plata y Del Litoral. Y estipularon que Portezuelo no sólo no genera problemas, sino que es buena, porque mejora la calidad y la cantidad de agua. Se hizo por terceros. Ahora hay planteos judiciales nuevos, pero no por el Coirco ni por las actas, que ya terminaron en la Corte y no le dio lugar al reclamo. El Coirco y la Corte avalaron la obra».

– ¿Los preocupó que hayan nombrado un pampeano al frente del Coirco (Javier Schlegel)?

– Hubo un cambio político, y La Pampa ahora está insistiendo por el conflicto histórico por el Atuel. Por el Colorado, ya todos los estudios fueron aprobados. La obra es buena y el Coirco ya opinó en todo lo que tenía que hablar sobre Portezuelo. Se aprobó el pliego y el proyecto, se aprobó cómo se llena, cómo se opera y la declaración de impacto ambiental. Ese proceso ya se hizo y se convalidó. Igual no es menor quién preside el Coirco, pero el proceso de Portezuelo ya pasó.

Fuente:EL DIario