El fútbol es sin lugar a dudas una de las grandes pasiones que tienen los argentinos. Más allá del regreso a los entrenamientos en primera división; el fútbol 5 sigue esperando su turno en varias provincias. Tal es el caso de Mendoza, en donde la actividad atraviesa un momento delicado.

“En la provincia existen 120 complejos de fútbol de los cuales un 20% ya cerró de manera definitiva y un 30% está vendiendo el césped y la luminaria. Vamos camino a un 50% que podría desaparecer” comentó a El Destape Mauricio Converti, vocero de “Canchas Unidas de Mendoza”.

La ciudad de Rosario fue pionera a la hora de encontrar una solución creativa con el famoso metegol humano. Se trata una modalidad de juego por zonas que garantiza diversión, pero también distanciamiento social. Las canchitas de Mendoza se hicieron eco rápidamente y adaptaron sus terrenos para esta práctica. “Nosotros ya tenemos el protocolo para el metegol aprobado. Cuando el gobierno habilitó bares, restaurantes y turismo interno se dispararon los contagios y nos quedamos afuera”, relató Converti.

Desde “Canchas Unidas de Mendoza” le entregaron una carta al Gobernador Rodolfo Suárez y a la Ministra de Salud, Ana María Nadal. En la misma solicitaron la reapertura de la actividad. Entre los principales argumentos, se destacan:

• La disminución de concentración de personas en cafés, bares, restaurantes y gimnasios.

• Se evitaría la práctica clandestina y desprotegida sin protocolo en espacios verdes y vía pública, como así también la invasión de predios para efectuar la práctica fuera de la ley.

• Habría control real de los jugadores (más de 7.000 personas diarias a quienes se podría hacer un seguimiento).

• Permitiría pagar impuestos y servicios.

• La inseguridad es otra variable que los propietarios piden que se tenga en cuenta. Ante el cierre de los establecimientos, se han registrado numerosos robos de luminaria, pelotas de fútbol y hasta saqueos completos de los buffets anexos a las canchas.

Propietarios y manotazos de ahogado

Las canchas de futbol 5 sólo están habilitadas para realizar entrenamientos tácticos y actividades de escuelitas de fútbol; sin embargo desde el sector advierten que “con eso no tenemos ni para la luz”. Los encargados lamentan el desempleo propio y de familias cercanas. La resistencia destaca historias atípicas, tal es el caso de Alfredo Escudero dueño del complejo “Las Estrellas” de General Alvear, quien instalará un autocine en la playa de estacionamiento. Con ahorros y créditos adquirió un proyector y una pantalla gigante como “alternativa para vivir”; el espacio permite el ingreso de 30 vehículos que deberán abonar entre $400 y $500- muy inferior a los $1200 de otras provincias.

“Para poder sobrevivir estoy asesorando en seguros de vida, ahorro e inversión” manifestó a El Destape Carlos Martínez, otro administrador. “La Masía fútbol 5” de Guaymallén tiene 2 canchas inactivas pero igualmente debe afrontar “gastos de expensas, Afip y municipalidad”. Este predio generaba ingresos para 8 personas entre profesores, árbitros y organizadores de torneos, quienes enfrentan el aislamiento con “changas y entrenamientos en la vía pública”.

Voz oficial

“Vamos a cuidar lo que tenemos. El comité epidemiológico de la provincia decidió no abrir nuevas actividades” aseguró Federico Chiapetta, subsecretario de deportes de Mendoza. “Con la escalada de contagios se dio el parate y en el medio quedaron las canchas. Incluso no descartan el retroceso de algunas actividades”. En cuanto a la situación de los deportes en medio de la pandemia, el funcionario valoró el hecho de que no se han registrado contagios masivos en ningún club. Vale destacar que la práctica de deportes individuales y los entrenamientos en clubes hasta diez personas, están autorizados.

Estado de habilitación de canchas a nivel nacional, según el relevamiento de Canchas Unidas:

-Salta: Abierto. Modalidad Fútbol 5 convencional (hasta las 20hs)

-San Luis: Abierto (fútbol convencional)

-Santiago: Protocolo aprobado y en espera (fútbol convencional)

-Misiones: Abierto Futbol 5. Normal. De 8 a 22hs. (Fútbol convencional)

-Tucumán: Abierto – Modalidad metegol humano

-Entre Ríos: Sin novedades

-Córdoba: Protocolo presentado

-Jujuy: Habilitarían esta semana – fútbol convencional

-Santa fe: Habilitado metegol humano

-Chubut: Habilitado en una localidad pequeña a la espera de que se pueda abrir en otros lugares – futbol 5 convencional

-La Pampa: Cerrado

-Buenos Aires: Cerrado