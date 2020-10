Fabian Arias es carpintero en Realicó y su familia vive una situación muy compleja desde que a su yerno, trabajador en una empresa de comisiones, le confirmaron el 13 de Agosto que tenía Covid-19. A partir de allí las familias vivieron una odisea que influye en su vida social y laboral. Escucha la historia y la entrevista ayer a la mañana con Fabian que le ruega a la Justicia Pampeana que le devuelvan lo que para ellos es «su herramienta de trabajo»

Arias y todo su entorno familiar sufrió el secuestro de los teléfonos celulares por parte de la justicia pampeana. ¿El motivo? se sospechaba que su yerno junto a la esposa (hija de Fabian) y una pequeña bebe de un año y medio habían ido a festejar el cumpleaños del carpintero el 9 de agosto pasado cuando estaban prohibidas las reuniones familiares y con un portador del virus en la familia haberse convertido en un foco de contagio.

La familia rápidamente salió a negar esa situación y de hecho ni la mujer del transportista, ni los jefes y compañeros de trabajo, ni los familiares contrajeron Covid. Sin embargo una Orden Judicial que incluyó la llegada al tranquilo barrio donde vive la familia irrumpió para hacer efectiva la diligencia de la Justicia de secuestrar todos los equipos celulares de las familias no solo de Arias, sino también de la empresa de transporte donde trabaja el joven.

¿Qué busca la justicia dentro de esos teléfonos?

Consultado el Fiscal General Armando Agüero por este Diario, indicó en una entrevista que la intención es rastrear los equipos para encontrar mensajes que puedan dar señales claras de la existencia de una reunión familiar que infrinja el Art 205 del C.P.A. A la pregunta de InfoTec 4.0 Agüero declaro que buscan mensajes tales como «Vení que te estamos esperando», «El fuego está prendido» «Trae la ensalada?» en clara evidencia a la juntada. (Ver video nota con el fiscal)

Arias destacó en todo momento el respetuoso accionar de la policía de Realicó y del Jefe Departamental Andres Aranguez, pero se mostró molesto por la situación vivida «No soy un delincuente, no robe nada en mi vida» declaró y reclamó que se devuelvan los equipos telefónicos que hace mas de un mes y medio están en Tribunales. Son cerca de seis teléfonos.

«Mi hija con su bebe se quedo sola, aislada y sin un teléfono. Gracias a que un policía le consiguió un equipo pudo tenerlo ante cualquier emergencia» dijo.

Consultado por este diario en el día de ayer cuando le serían reintegrados los equipos a las familias o si había novedades sobre el tema no hubo una respuesta concreta. La misma pregunta formularon los damnificados en la sede policial y no encontraron una solución por la que decidieron públicamente pedirle a la Justicia que por favor les sean reintegrados los equipos entendiendo que han pasado los 20 días que les manifestaron le llevarían realizar los rastreos para encontrar pruebas (o no) de la existencia de esa supuesta reunión ilegal.