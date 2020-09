Tras la confirmación del positivo de coronavirus del diputado de Juntos por el Cambio, José Núñez, que el martes pasado estuvo en forma presencial en el Congreso, la Cámara de Diputados activó el protocolo y unas 36 personas, entre legisladores y empleados del bloque opositor, habrían sido hisopadas por contacto cercano con el santafesino.

Núñez es uno de los 94 legisladores de Juntos por el Cambio que la semana pasada viajó para participar en forma presencial de la sesión mientras los jefes de su interbloque reclamaban por el vencimiento del protocolo virtual.

“Quiero contarles que di positivo de Covid-19. Hasta el momento no presento ningún síntoma y estoy tomando todas las precauciones y medidas de aislamiento recomendadas. Gracias a todos por sus mensajes”, indicó el dirigente que el martes se había filmado dentro del recinto para denunciar que no se lo contabilizaba como presente por no conectarse vía VPN desde la notebook ubicada en su banca.

Quiero contarles que di positivo de Covid-19. Hasta el momento no presento ningún síntoma y estoy tomando todas las precauciones y medidas de aislamiento recomendadas. Gracias a todos por sus mensajes. — José Núñez (@josenunezjurado) September 7, 2020

Por el contagio de Núñez, el médico de la Cámara de Diputados, Marcelo Halac, activó los protocolos de desinfección y prevención y el mapeo epidemiológico para identificar contactos estrechos. El trabajo de análisis aún sigue para identificar a todos los posibles contagiados, supo minutouno.com.

Según registró un escribano público, el martes pasado ingresaron al recinto 94 legisladores de la UCR, 44 del PRO (incluído el santafesino) y 14 de la Coalición Cívica. Todas las autoridades del interbloque participaron en forma presencial: Mario Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro. Por el Frente de Todos y hasta que los opositores se retiraron a la 1:30 del miércoles, la mayoría se conectó en forma remota, excepto Cecilia Moreau (vicepresidenta del bloque) mientras que los diputados de la izquierda cedieron sus lugares: Nicolás del Caño se ubicó solo en un palco y Romina del Plá se quedó en su despacho. Eduardo ’Bali’ Bucca, jefe del interbloque Federal, estuvo en el Congreso pero evitó ingresar al recinto.

Ese día, todos los bloques, excepto Juntos por el Cambio que ocupa 116 bancas, habían avalado la continuidad de las sesiones remotas mientras que la oposición más numerosa insistió en su ilegalidad. Fue la razón por la que el presidente de la Cámara, Sergio Massa, contabilizó como presentes a quienes se conectaron vía VPN y ausentes a los que aún estando no quisieron loguearse.

Núñez se encuentra solo y aislado en su casa de Piñero, una localidad de no más de tres mil habitantes que tiene 5 casos declarados. En la vecina ciudad de Álvarez hay 20 declarados. En ambas localidades estuvieron varios meses sin ningún caso de COVID. En el último parte Santa Fe informó 698 nuevos casos.