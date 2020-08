Al comienzo de la charla, Agüero afirmó que se enteró por personal policial, de epidemiología y de las redes sociales «que había un caso positivo en Realicó, y que existía la posibilidad de que hubiera contagios por actividades no permitidas, lo que hicimos fue requerirle al director del hospital de Realicó, quién era la persona infectada y quiénes las personas aisladas como consecuencia de eventuales contactos con esta persona».

Siguiendo con el relato detalló que «en basea la información que me brindan desde la dirección del hospital sobre los nombres y sus ubicaciones, a partir de allí me debo abocar a investigar si el contacto de esa primera persona y del resto se debe a reuniones sociales o familiares prohibidas, o simplemente se deben a relaciones familiares normales o laborales permitidos».

Con respecto a los secuestros informó que «Los allanamientos obedecen a que frente al aislamiento que estamos sufriendo todos, los medios de comunicación más usados son los celulares, a través de ellos tenemos fotografías, redes sociales, mensajería instantánea, todo esto se la potenciado en estos tiempos, con los sistemas que tenemos podemos recuperar información aunque haya sido borrada».

«Por la información que me ha brindado el comisario se han secuestrado una decena de celulares, eso seguramente mañana o pasado el comisario me traerá todo el material y allí veremos como seguimos con la investigación», indicó el Fiscal.

Más adelante Armando Agüero aclaró que «el objeto de estas investigaciones que se hacen en el ámbito de la cuarentena, no buscamos criminalizar a nadie, a mi no me apasiona andar siguiendo a la gente, no me interesa hacerle una causa penal, que tengan que pasar por situación penal de ningún tipo, el objeto es que la sociedad en su conjunto se concientice de este tipo de situaciones y ojalá no tuviéramos que recurrir a nada de esto, solo queremos que la gente se cuide».

INGENIERO LUIGGI

En referencia al caso que se investiga en Ingeniero Luiggi, el Fiscal General explicó que se hicieron 7 allanamientos «secuestrando los celulares de las personas que presuntamente podrían haber estado involucradas en ese cumpleaños, igualmente quiero dejar aclarado que la conducta de la funcionaria que renunció no tiene nada que ver con algo que transite por el ámbito de la Justicia, ni le exigimos eso ni pretendemos para nada eso, para mi no es un obstáculo que esta señorita siga en sus funciones mientras investigo, no me entorpece para nada, ella tomó esa determinación de forma personal y no tiene nada que ver con la investigación que nosotros llevamos adelante. Ahora como en el caso de Realicó vamos a revisar esos celulares para ver si esa foto se corresponde con una realidad actual, o efectivamente como se manifestó de manera pública, es de un año anterior».-