El Gobierno de Mendoza tomó la delantera y este martes ordenó que todos los que ingresan a su tierra, desde cualquier otra provincia, deben permanecer en una cuarentena obligatoria de 14 días, con el fin de evitar la propagación del coronavirus Covid-19. En La Pampa, donde al igual que en la provincia vecina no hay casos confirmados del nuevo virus, es una posibilidad que no se desecha. Pero, por el momento, se permite el paso de otros argentinos.

«La situación es dinámica y cambiante y ya no es día tras día: es hora tras hora. Hoy podemos decir que no, pero en las próximas horas se podría tomar, eventualmente y si la situación lo amerita, una medida de ese tenor: cuarentena para los que ingresan de otras provincias«, dijo una fuente sanitaria a este medio. «Igual hoy no está como una posibilidad en lo inmediato. Se evaluará en su momento», contó.

Hoy por hoy, quienes deben cumplir cuarentena en La Pampa son las personas que han estado en países de circulación del virus, como Estados Unidos, Europa, China, Chile y Brasil, entre otros.

Actualmente, en 11 provincias y la ciudad de Buenos Aires se han detectado casos del nuevo virus. En total, ya van 79.

Hoy se registraron 14 casos nuevos de coronavirus Covid-19 en la Argentina. Se trata del día en que más casos se registraron en el país. La mayoría de los casos son importados, indicó el Ministerio de Salud en un comunicado. Se detectaron algunos de transmisión local en contactos estrechos, pero sin evidencia de transmisión comunitaria.

La mayoría de las provincias que rodean a La Pampa tienen casos, como Buenos Aires (15), Córdoba (5), Río Negro (2) y San Luis (1). Neuquén, Mendoza -aunque con 8 casos sospechosos- y La Pampa aún están a salvo.

Licencias para las madres y los padres

El gobernador Sergio Ziliotto anunció este martes licencias extraordinarias para los padres o madres que trabajan en la administración pública y que tienen que quedarse a cuidar a sus hijos por el cese de las clases hasta el 31 de marzo, en medio de las medidas de prevención del coronavirus.

La licencia será para uno de los dos padres, aclaró. De esta manera, podrá justificar la inasistencia a su lugar de trabajo.

Esa medida fue replicada por otros organismos estatales, como el Poder Judicial.

Escuelas

El gobernador resaltó que están cerrando los comedores escolares pero se están entregando viandas a los alumnos y alumnas. En el caso de la ciudad de Santa Rosa, están llevando 662 viandas a los domicilios.

En tanto, resaltó que el Ministerio de Educación ya publicó en su sitio web Educar Cuidándonos una estrategia de trabajo con las escuelas para dar continuidad al trabajo pedagógico durante el período de suspensión de clases, hasta el 31 de marzo.

Justicia penal y contravencional, con pautas de emergencia

El Superior Tribunal de Justicia, en el marco de la máxima alerta sanitaria declarada en la Provincia de La Pampa, aprobó una serie de disposiciones para “preservar la salud de los integrantes del Poder Judicial y de las personas que concurren a los edificios judiciales” frente a la pandemia del coronavirus. Para ello tuvo en cuenta especialmente las recomendaciones emanadas del decreto 564 del Poder Ejecutivo Provincial sobre la toma de medidas necesarias para disminuir la presencia de personal en dependencias oficiales.

Esas disposiciones forman parte de varias resoluciones concatenadas que el STJ viene adoptando en los últimos días, en consonancia con las medidas adoptadas por el PEP, aunque adaptadas a sus propias particularidades.

Sin micros de larga distancia y aviones de cabotaje

El Gobierno Nacional anunció que desde el jueves 19 a las 0 horas hasta el miércoles 25 de marzo no habrá servicio de trenes y colectivos de larga distancia ni aviones de cabotaje en todo el país. El objetivo de la medida es reducir la circulación y hacer un aporte clave en la lucha para frenar la propagación del Coronavirus.

Supermercados

Los supermercados y la municipalidad de Santa Rosa acordaron que, desde este miércoles 18 y en el marco de las medidas preventivas para atender la pandemia de coronavirus, atenderán solo a personas mayores de 60 años de edad en el horario de 8 a 9 horas. En ese periodo, no podrán ingresar menores de esa edad.

El anuncio lo hizo en la tarde de este martes el intendente Luciano di Nápoli. «Preocupado por la situación que se vivió en el día de ayer en la mayoría de los supermercados de la ciudad, donde se agolparon gran cantidad de personas motivados por los anuncios respecto a la crisis generada por el coronavirus, convoqué a los supermercadistas que operan en la ciudad para acordar acciones comunes que ordenen las prácticas de los consumidores durante estos 15 días de cuidados especiales»», dijo. «Más que una reunión fue una mesa de trabajo y agradezco la buena predisposición de los empresarios locales».

A su vez, el gobernador se refirió a las situación en los supermercados: pidió no acaparar mercaderías y ser responsables en la compra de alimentos.

Presiones de embajadas

“Faltó que llamara Trump, nada más”. Lo dijo el gobernador para graficar las “fuertes presiones” de las embajadas para que los extranjeros no fueran obligados a mantener la cuarentena, en medio de la pandemia de coronavirus, en La Pampa.

«Hemos tenido presiones lamentablemente de las embajadas para que dejemos ir a los extranjeros que están en cuarentena en los cotos. Eso no va a pasar», expresó.

Solo en los cotos de caza, hay unos 30 extranjeros cumpliendo el aislamiento. Pero a eso se suman otro número similar, en otros puntos de la provincia.

Dijo que se debe ser «inflexible» para las personas que violan las cuarentenas. «Hemos caído con todo el peso de la ley y deberán hacerse responsable de por qué una persona abandonó la cuarentena y se fue a Ezeiza para irse a su país (España)», dijo en referencia al productor rural español que tiene un campo en Cuchillo Co. «Seguramente cuando vuelva al país, tendrá problemas con la Justicia», agregó.

Por este caso, la Justicia pampeana detuvo a un cómplice: se trata del administrador del campo, un hombre de 40 años, que lo llevó en una camioneta a Ezeiza. Hoy fue formalizado y liberado. Paralelamente, la Policía interceptó a una pareja de turistas de Bélgica y los obligó a mantener la cuarentena en Acha.

Fuente: Diario Textual