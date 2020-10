A partir de hoy 26 de octubre queda habilitada la inscripción para Postulantes a Cadetes. Los interesados deberán realizar la inscripción mediante la utilización de la Página Web, en la pestaña INSCRIPCIÓN -Ingreso Carrera de Aspirantes a Cadetes-, debiendo esperar ser citados para presentarse en el Instituto Superior Policial, sito en Avda. Belgrano y Mitre, en los días hábiles comprendidos entre los días veintiséis (26) de octubre hasta el quince (15) de noviembre de 2020; a los fines de presentar documentación requerida y validar la inscripción.

NO ASISTIR AL INSTITUTO HASTA QUE NO LES SEA ASIGNADO SU TURNO. La pestaña de inscripción se habilitará el mismo 26 de octubre.

Requisitos Generales:

-Ser argentino, argentina, nativo, nativa o por opción.

-Tener 18 años cumplidos como mínimo y no más de 24 años de edad, al 1º de marzo del 2021.

-Reunir antecedentes que acrediten su moral y buenas costumbres.

-Haber cursado el ciclo secundario completo, sin adeudar materias al momento de la inscripción. Presentar certificado Analítico Original y Copia debidamente certificada por Escribano Público Nacional.

-Reunir condiciones psico-físicas adecuadas para la función policial.

-No registrar antecedentes policiales ni judiciales desfavorables.

-Estatura mínima de 1,65 metros sexo masculino y 1,60 para el sexo femenino, ambos sin calzado.

-Poseer licencia de conducir habilitante para automotor.

-Someterse al test o curso –según se determine- de “aspirantes a cadetes”, que con propósito cuantitativo y evaluación cualitativa se disponga con carácter selectivo en fecha y lapso que el Comando Jefatura resuelva.

-No haber sido excluido/a ni aplazado/a en mas de una oportunidad en el test o curso de aspirante a cadetes que menciona en inciso i). En este caso la Rectoría de la Escuela considerará las causas determinaron aquella exclusión, para resolver su ingreso.

-No poseer piercings ni tatuajes permanentes visibles en el uso del uniforme de verano, ubicados en manos, antebrazos, brazos, cuello, rostro, cabeza y miembros inferiores. No poseer tatuajes que afecten al decoro o tengan carácter obsceno, acorde Resolución 27/16 “J” DP.