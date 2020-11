El mediocampista Guillermo ‘Pol‘ Fernández no continuará jugando en Boca, ya que el club no hará uso de la opción de compra, habida cuenta que el futbolista ‘comunicó que no quería continuar en la institución‘.

En un comunicado oficial Boca indicó que ‘si bien el club tenía acordada con el Cruz Azul de México una opción de compra que vence el 31 de diciembre, en los últimos días el jugador comunicó que no quería continuar en la institución‘.

“Por tal motivo, ante la voluntad expresada por el jugador, Boca no hará un esfuerzo de compra tan grande, por lo que se ha tomado la decisión de no hacer uso de la opción vigente”, agregó la entidad de la Ribera.

Luego el Consejo de Fútbol boquense, que firma la misiva, agregó: ‘Aclarado esto, Boca le desea a Guillermo Fernández muchos éxitos en su etapa futura y le agradece su aporte profesional durante este 2020‘.

Gustavo Fernández, padre y representante del jugador, había señalado a un medio mexicano que su hijo ‘por el momento no seguirá en Boca‘.

El conflicto se suscitó debido a que Fernández no quería firmar la renovación del contrato, ya que Boca quería volver a hacer la misma operación, pero con la opción de compra obligatoria, en caso de que hubiera jugado cinco partidos.

La compra del jugador se iba a concretar en diciembre de 2021 por siete millones de dólares, pero Fernández tenía que renegociar el contrato y ahí aparecieron las diferencias.

Lo que Boca quería era tener ese tiempo a Fernández, pero a la espera del dinero que podía ingresarle por el pase de Iván Marcone al Elche de España, algo de lo que Cruz Azul estaba al tanto.

Pero además, ‘Pol‘ Fernández habría tenido contacto con la dirigencia del Celta de Vigo, en donde podría llegar como entrenador Eduardo ‘Chacho‘ Coudet, quien tuvo al jugador en su etapa en Racing.