El presidente de la Liga Pampeana de Fútbol, Norberto Cuevas en diálogo con este diario aseguró respecto al Torneo Regional Federal Amateur que “está terminada la fase regular. A partir del 13 de septiembre se va a abrir una nueva instancia que es lo que está programado al menos hasta el momento”.

En la misma línea, agregó que “los clubes pueden participar o no. Si no participan no van a tener sanción ni multa. Luego se va a definir la forma de disputa, esa parte todavía no está clara”.

Con respecto a la Liga Pampeana, Cuevas indicó que “seguimos a la espera. Veremos si la semana que viene nos podemos juntar para ver qué sucederá, pero en principio todo indica que todo va a seguir como viene. El fútbol y las actividades físicas van a ser lo último que va a volver”.

Del mismo modo, planteó que “la decisión es esperar para no tomar una medida apresurada”.

Por otro lado, Cuevas explicó que “para el Consejo Federal nosotros tenemos que tener sí o sí un torneo oficial por año y todavía no nos han dado la posibilidad de que este torneo quede finalizado. En principio para el Consejo Federal hay que armar un torneo oficial, eso quedará para la segunda mitad del año”.

Situación de los clubes

Acerca de la delicada situación económica que viven los clubes, el presidente de la Liga Pampeana señaló que “he hablado con Ceferino Almudévar planteandole que como viene todo esto y la situación de los clubes el dinero del Provincial sería importante usarlo para arbitrajes y la Policía, para la primera parte del torneo nuestro y sacar un campeón y subcampeón. Después se puede dirimir en otra instancia al campeón del Provincial”.

En ese sentido, expresó que “de paso se ayuda a los clubes con la plata que ya estaba garantizada para el Provincial de este año. Es una idea que se me ocurrió y se lo plantié a Ceferino Almudévar, me dijo que no lo veía mal pero habrá que sentarse a charlar. La verdad es que nadie sabe lo que va a pasar”.

Finalmente, Cuevas detalló que “la idea nuestra es esperar porque desde AFA no estamos autorizados a dar por finalizado el torneo”.

Fuente: Infopico