En el juicio por la muerte de seis personas en el cruce de las rutas 5 y 7, las querellas de las familias de las víctimas solicitaron una condena más dura, de cuatro años. La defensa, absolución.

La fiscala Cecilia Martini pidió ayer una pena de prisión efectiva de tres años de prisión efectiva y diez de inhabilitación para conducir para el martillero Esteban Hotz, acusado del delito de homicidio culposo agravado por conducción imprudente, alta velocidad y la cantidad de víctimas, por la muerte de seis personas en un luctuoso siniestro vial ocurrido en el cruce de las rutas 5 y 7.

Este miércoles se pronunciaron los alegatos de las partes. Las querellas que representan los abogados José Mario Aguerrido y Juan Eduardo Ravinale pidieron una pena más dura que la fiscalía, cuatro años de cárcel. Por su parte, la defensa, en manos de los letrados Jorge Gabriel Salamone y Marcelo Steinbauer, pidieron directamente la absolución y atribuyeron la responsabilidad del siniestro al conductor fallecido junto a miembros de su familia.

La fiscala Martini pidió el mínimo de la pena permitida para el encuadre legal que le dio al hecho. De todos modos, interpretó que su pedido es el de una pena «ejemplificadora» y aclaró que debería ser cumplida en forma efectiva y no en forma condicional. Esto es, de ser condenado según su petición, Hotz cumpliría la pena en la cárcel.

El martes se había reanudado el debate –luego de la suspensión por la cuarentena- y hubo una inspección de los vehículos y la indagatoria de Hotz, que entre llantos afirmó que no tuvo tiempo a esquivar el vehículo que intentó girar en U sobre el pavimento aquel día. También intentó negar que circulara a alta velocidad. La sentencia se leerá dentro de una semana.

En el siniestro vial murieron Franco (conducía el vehículo) y Daiana Palacio, Guadalupe Abascal, Milagros y Gonzalo Palacio e Isabella Rossotto. La pericia oficial y la de la querella concluyeron que el auto del imputado circulaba a 155 o 174 km/h. En cambio, los especialistas que llevó al debate la defensa bajan ese registro a 120 o 100 km/h.

«Sin exceso de velocidad no había siniestro»

En primer lugar, la fiscala Cecilia Martini recorrió las declaraciones de los testigos del accidente y las pericias que se hicieron sobre la mecánica del siniestro. Consideró que, a pesar de las diversas interpretaciones de los peritos de partes, era alta la velocidad del vehículo que conducía Hotz, entre 155 y 174 kilómetros por hora. La funcionaria judicial incluso mencionó que los informes periciales de las defensas indicaron 130 en un caso y 100 en otra. «Siempre como peritos de parte intentaron arribar a una solución más cercana a la estrategia de la defensa», dijo.

Recordó que, de todos modos, la velocidad permitida en el área eran 60 kilómetros por hora, según lo marcaba inclusive el cartel que advertía que el cruce es una zona de peligro, 500 metros antes. Precisó que no se registró derrape de frenado en el pavimento por parte del auto del imputado.

Martini señaló que los informes no desbaratan la acusación que se sostuvo desde el principio desde la fiscalía. «El vehículo no venía con la velocidad obligatoria y reglamentaria», destacó.

Dijo que el «siniestro se hubiera desencadenado igual» si el vehículo de las víctimas subía a la cinta asfáltica o intentaba girar en U, debido al exceso de velocidad con el que transitaba el acusado.

«Si el vehículo de Hotz hubiera transitado a la velocidad reglamentaria nunca hubiera sucedido el siniestro vial», dijo, basada también en los cálculos de las pericias.

«Al exceder la velocidad, aumentó el riesgo permitido. Y se vio reflejado en el resultado de seis víctimas fatales, entre ellas, una mujer embarazada», insistió.

Martini dijo que un informe de Movistar ubicó el celular de Hotz en Santa Rosa a las 11.53 y a los seis minutos lo registró en Anguil. «En seis minutos recorrió 15 kilómetros. Eso da una velocidad de 150 kilómetros por hora. Esto es un cálculo objetivo, nos da un parámetro cierto. Una velocidad más del doble a la permitida en el lugar del hecho«, precisó.

«Es cierto que la maniobra de Palacios no fue la correcta. Si hubiera girado treinta metros antes hubiera sido una maniobra correcta. Pero ¿cuál es la maniobra que desencadena el accidente? Claramente el exceso de velocidad. Esta es la causa eficiente del resultado lesivo», mensuró.

Martini dijo que quedó acreditado que Hotz excedió en más de 30 kilómetros el límite permitido. Remarcó que es un homicidio culposo agravado por imprudencia, exceso de velocidad y la cantidad de víctimas.

«Hay seis familias destruidas», subrayó, a la hora de mensurar el pedido de pena. De todos modos, admitió que fue «complejo» evaluar la condena a solicitar por las características especiales del accidente.

Finalmente, solicitó el mínimo de pena, tres años de prisión de efectivo cumplimiento y diez años de inhabilitación para conducir.

El juicio se había suspendido el 20 de marzo pasado, con la declaración de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, cuando estaba prevista la audiencia de incorporación de prueba y los alegatos.

Esta semana, con el levantamiento de la feria judicial, se dispuso la reanudación del debate. Esta vez no se permitió la presencia de público, una medida preventiva que tiene relación con las restricciones que impone la pandemia de coronavirus.

Las querellas, más duras

Las querellas pidieron penas más duras que la fiscalía a partir del daño que se produjo y de la naturaleza del hecho, ya que sin el exceso de velocidad no hubiese ocurrido el siniestro porque hubiese sido evitable, según sus alegatos. El abogado Aguerrido tuvo en cuenta que no hubo pedido de disculpas por parte del imputado a la familia de las víctimas. Solicitó cuatro años de prisión para Hotz. El otro abogado querellante, Ravinale, adhirió a ese pedido.

En primer lugar, el abogado Aguerrido puso énfasis en que los padres de Palacios fueron testigos directos de la tragedia -circulaban unos metros más atrás en la ruta- y también mencionó que todas las pericias, incluidas las de la defensa, sostienen que la velocidad del vehículo de Hotz circulaba por encima de la velocidad permitida en la zona.

Aguerrido coincidió en la descripción del hecho que hizo la fiscalía aunque consideró que los agravantes del delito justifican una condena más severa para el imputado. Dijo que el auto de Palacios tenía las balizas puestas. Y que el conductor imputado siguió a alta velocidad a pesar de esas señales. «Debía bajar la velocidad o sacar el pie. Había un auto estacionado con balizas», remarcó.

«Circulando a exceso de velocidad, no podía controlar el vehículo y Hotz no logró evitar el choque», remarcó. Y destacó que 500 metros antes en la ruta había señales que alertaban sobre la existencia del cruce y la prohibición de circular por encima de los 60 km/h. «Esa velocidad debía mantenerse durante todo el cruce hasta el próximo cartel. La zona de conflicto es todo el cruce», dijo.

Aguerrido aclaró que reconoce que Palacios se pasó en el cruce, bajó a la banquina e intentó hacer un giro en U sobre la ruta. «Pero la causa del siniestro fue la velocidad del vehículo de Hotz», insistió.

«La cantidad de víctimas fatales también tiene que ver con la excesiva velocidad de Hotz al tiempo del evento. La maniobra de Palacios deberá tomarse en cuenta para analizar el monto de pena a aplicar. Pero acá no se respetó el deber de cuidado y la velocidad máxima permitida. La velocidad fue determinante porque Hotz no pudo dominar el vehículo y tener el tiempo necesario para reaccionar ante la presencia de otro vehículo», dijo.

«Se podría haber evitado el accidente viniendo a una velocidad parecida a la reglamentaria. De haber venido a otra velocidad podríamos hablar de que se hubiera morigerado las consecuencias, incluso menor cantidad de muertos», cerró.

Por su parte, el otro abogado querellante, Ravinale, también coincidió en la descripción de la mecánica del siniestro y en que no hay dudas de que Hotz, más allá de las diferentes conclusiones de las pericias, conducía a alta velocidad, superando el límite permitido en la zona. «Ningún perito pudo bajar la velocidad de 30 km/h por encima de lo permitido», resaltó.

«La velocidad fue superior dos veces a lo permitido. La maniobra que uno puede realizar no es lo misma», señaló. «El conductor del Mercedes Benz no tuvo diligencia, no tuvo cuidado, por eso se produjo el hecho dañoso. Hubo una falta total al deber de cuidado. Esa violación, ese obrar negligente, causa la muerte de seis personas. El impacto fue de una consideración muy grande según pudimos apreciar en la deformación del vehículo que lo recibió», manifestó.

La defensa, por la absolución

El abogado Jorge Salomone sostuvo que el siniestro se produjo, en realidad, por la maniobra del conductor, Franco Palacios. «Fue grave, extremadamente peligrosa e imprevisible», afirmó.

«La velocidad del imputado era la mitad de la que sostuvo la fiscalía», consideró.

«La de Palacios fue una maniobra temeraria, con toda su familia a bordo. Tal vez fue por inexperiencia, o por somnolencia. No lo sabemos. Fue un giro en U en una ruta, donde las velocidades son más altas. Es una maniobra no contemplada en el ámbito de la seguridad vial. No había giro permitido en ese lugar. Y se hizo sin señalización», aseveró.

Salomone estimó que el 80% de los conductores circulan a la velocidad que llevaba su defendido al momento del siniestro. «Aun a 60 kilómetros por hora, el accidente no se hubiera podido evitar», conjeturó.

Según el abogado, al haber sobrepasado el cruce de las rutas, ya no regía la prohibición de circular a más de 60 kilómetros por hora y ya imperaba la posibilidad de circular a 80 km/h. «No había ningún nuevo cartel de velocidad por varios kilómetros», acotó.

El defensor le dio especial relevancia al testimonio del contador Luis Garzarón. En el juicio declaró que venía unos metros por detrás de los vehículos siniestrados y estimó que Hotz «no venía fuerte» sino a una velocidad «normal, prudente» y que la maniobra del Peugeot fue imprevisible, que no vio si puso luz de giro, y automáticamente se produjo el impacto.

«Surge que la maniobra fue súbita, imprevisible, desesperante según sus palabras. Surge que el hecho fue giro e impacto, el imputado no tuvo tiempo de hacer nada», razonó.

«No es cierto que se haya detenido en la dársena, no es cierto que puso luz de giro. No sé por qué los padres dijeron eso, no me puedo poner en su lugar. Pero si sé que nunca mentiría para incriminar a una persona», reprochó a los familiares de las víctimas, que también fueron testigos del siniestro porque venían detrás sobre la ruta.

Finalmente, Salomone defendió las pericias de parte que bajaron el cálculo de velocidad de Hotz con respecto a lo estimado en la pericia oficial. «Buscamos la mayor excelencia y objetividad», apuntó. «Fueron coincidentes en que hubo una maniobra prohibida luego de pasarse 40 metros del cruce con la ruta 7. Había doble línea amarilla», destacó.

«Fue una situación imprevisible, nadie va por la ruta esperando que alguien haga eso», especuló. «No pasó ni medio segundo entre el inicio de la maniobra y el impacto», afirmó, basándose en las pericias de parte. También consideró, con la misma mirada, que Hotz circulaba a menor velocidad que los 174 km/h que estableció el perito oficial.

El letrado cuestionó con dureza el informe oficial del perito Pablo Fuentes, incluso sugirió que no hubo «errores» y que sus conclusiones fueron «un desaguisado» que arrojaron un cálculo de velocidad «exagerado totalmente». También manifestó que si hubiese sido la velocidad tan alta, no se explica como su defendido no sufrió heridas graves como consecuencia del impacto.

Igual, insistió que «la colisión hubiera ocurrido de todos modos», más allá de la velocidad del auto de Hotz.

Finalmente, el abogado dijo que «no se puede culpar a un tercero por un error propio, más allá de todo el dolor que tengan los familiares de las víctimas». Por eso pidió la absolución. Y, en caso de que el tribunal considere que hay una responsabilidad de su defendido, solicitó que cualquier pena que se aplique, contemple el cumplimiento condicional. «No tengo la menor duda de que no ha sido decisiva la conducta del imputado en este hecho», completó.

Juicio suspendido

Hotz, de 31 años, está imputado del delito de homicidio culposo agravado por el número de víctimas y por conducción antirreglamentaria, negligente e imprudente con exceso de velocidad de más de 30 km/h.

El hecho que se investiga es que Hotz, conduciendo un Mercedez Benz por la ruta 5, impactó en el cruce con la 7, al Peugeot 206 y, como consecuencia de ello, murieron todos sus ocupantes. La calificación legal que le dio el Ministerio Público Fiscal a la imputación es homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor; por conducir excediendo en 30 kilómetros la velocidad máxima permitida y por ser más de una las víctimas fatales.

