Anabela, la esposa de uno de los tripulantes, recordó que hace dos años habían presentado un petitorio al expresidente Mauricio Macri para que se declare feriado nacional, pero esto no tuvo éxito durante el anterior mandato presidencial. Tras meses de espera explicó que «ahora en Diputados lanzaron un proyecto y queremos que ese proyecto se llegue a la realidad. Siempre son trabas, y tiempos, tiempos y tiempos y no queremos esperar más, queremos que este 15 de noviembre sea feriado o recordatorio en conmemoración a nuestros 44 tripulantes».

Para los familiares de los 44 tripulantes del submarino argentino, la fecha de su desaparición es para recordar en la historia argentina, por eso desean que «se los recuerde por siempre en nuestra historia, porque es un hecho histórico», explicó la creadora de la página, en declaraciones formuladas ayer por la mañana en Radio Noticias.

Juntan firmas.

La impulsora de la campaña para juntar firmas para la aprobación del feriado afirmó que «ya está la Comisión Legislativa General, y ahora pasaba a la Comisión de Defensa Nacional a tratarse». Asimismo, agregó que armó «la página en change.org y llevamos 15.500 firmas. El link es change.org44heroes, ahí está el petitorio y pueden entrar a firmar».

«Esto del feriado nacional tanto para familiares como para amigos y para el pueblo en realidad sería como un mimo, sería como un cierre, y creo que es el homenaje que se merecen después de todo lo que pasó. El mejor homenaje que podemos hacer es no olvidarlos nunca», añadió la pampeana.

Causas.

Por último, en relación con las causas judiciales, Anabela Aguirre aclaró que la audiencia prevista es por la desaparición del submarino y no por las escuchas.

«Ahora estamos en audiencia, pero por el procesamiento de los imputados. Todavía a las escuchas no llegamos, llamaron a Aguad y a Macri ayer», explicó para aclarar seguidamente que «lo que se está hablando ahora es únicamente del submarino en sí, para imputar a los responsables».

En este sentido, lamentó que «eso es lo que no sabemos, creo que nunca lo vamos a saber, es una cadena de responsabilidades».

