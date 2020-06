Crimen y dudas

Después de matar a ambos, Lorenzetti entregó la pistola con su documentación y recibió las curaciones en la Seccional Primera. Tiempo después fue enjuiciado y condenado a diez años de prisión por el homicidio de Vázquez pero en plena dictadura, «por lo que nunca estuvo detenido y la causa prescribió».

«Siempre quedaron dudas respecto a qué pasó, porque a ellos los retiró Lorenzetti de una confitería en el centro y los subió a un Citroen 3CV que era de Vázquez con dirección a la Seccional Primera, pero antes de llegar los mató a ambos», indicó Canoba.

Según la crónica que publicó el diario La Arena un día después del episodio, Lorenzetti había llegado tiempo atrás a Santa Rosa para incorporarse a la Policía de La Pampa «pero prestando siempre servicio en el Tribunal y sin usar uniforme».

Los recuerdos

Julio Fortunski, hermano de Jorge, estuvo presente en la conferencia de prensa y contó que la víctima fatal era el más chico de diez hermanos y que tenía una relación muy cercana a su madre, veterana de la Primera Guerra Mundial.

«El día antes de su muerte estuve con él y le dije que se cuidara. Yo me fui a Castex, que es donde vivía, y a las 4 de la madrugada me golpeó la puerta un policía y me dijo que tenía un parte de que habían matado a mi hermano. En ese momento agarré el auto y me vine a Santa Rosa, fui al Hospital Molas y había entre 30 y 40 policías, no se podía entrar. A su vez, mi hermano mayor que era sargento de guardiacárcel fue a la Seccional Primera donde estaba Lorenzetti y lo vio sentado, bañado y con una curita, pero no lo dejaron tener contacto», recordó.

Otra participante de la conferencia fue Silvia Vázquez, hija de Elías, que al momento que mataron su padre tenía apenas tres meses de vida. «Mi mamá estaba sola y con mucho miedo. Cuando lo mataron a papá ella cuenta que fueron a la casa a hacer allanamientos sin saber qué buscar, revolvían todo y eso la tenía atemorizada y con mucho terror. Hasta el día de hoy tiene ese miedo, y nosotros nos criamos con eso», completó.