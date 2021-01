«En General Pico se tomó la determinación de hacer un cierre total de bares y restaurantes esta noche (por ayer) y pidieron la colaboración de los comercios para que apaguen la luz, acá deberíamos hacer alguna movida similar», señaló Bessega, y añadió que «cuando lo pusieron en el grupo de gastronómicos de toda la provincia, yo levanté la mano para que se hiciera lo mismo en Santa Rosa, pero la mayoría dijo que no, que necesitamos trabajar, sobre todo los sábados.

Pero son medidas que hay que tomarlas, porque necesitamos que se extiendan los horarios, nos van pateando que en 15 días vemos, y así vamos a llegar al año».

En esa línea planteó que «tienen que liberarnos el horario, porque nosotros estamos en una confitería bailable, que nos tuvimos que reinventar en un resto-bar, y hemos tenido idas y vueltas con los horarios, más una actividad reducida en la capacidad. Pero al mismo tiempo todos los impuestos municipales, provinciales y hasta las patentes del auto han venido con incrementos del 100%».

«Todos nos queremos cuidar, pero hay que reinventarse, y convivir con esta pandemia, ayudándonos entre todos. Hay fiestas clandestinas por todos lados, y encuentran una para decir que la policía actuó, pero la gente tiene ganas de divertirse un poco, los chicos y la gente mayor también», añadió.

Todas las actividades.

El empresario afirmó: «Yo aplaudo todos los lugares que han podido abrir, pero necesitamos que se sigan habilitando todas las actividades», y añadió que «además necesitamos que se habilite la posibilidad de hacer shows en vivo. Nosotros hemos sido pioneros en traer diferentes bandas de rock a lo largo de nuestra historia, cuando se podía traíamos una banda grande por mes», dijo.

Y añadió: «Bueno, ahora necesitamos que de a poco que se empiece a mover la rueda, con los grupos locales que nos vienen a pedir fechas, y no se puede hacer nada adentro, hay que hacerlos afuera. No puede ser que la habilitación que tenemos para gente adentro del local, respetando todo el distanciamiento, que no podamos traer un disc jockey y no pueda estar un pibe cantando con una guitarra».

«Viene para muy largo».

En esa línea, Bessega dijo que «un día que está feo afuera no podés estar, adentro te acortan la capacidad, pero te cobran los impuestos de afuera y de adentro, entonces te hace pensar que es un municipio recaudador, porque estamos muy ajustados. Siempre pensamos que esto ya se terminaba, pero ya viene para muy largo».

«Nosotros tenemos muchísimo espacio, puede tocar una banda, que estén distanciados entre ellos, que la gente esté sentada en las mesas como está el local armado ahora, y tenemos capacidad para 90 o 100 personas tranquilamente tocando, sin inconvenientes», acotó.

«Sabemos que hay lugares que funcionan con aire acondicionado a pesar que es peligroso por la recirculación del aire. Nosotros acá tenemos mucha ventilación natural, porque son todos portones grandes adelante y atrás que se pueden abrir, y además tenemos extractores, o sea que las medidas están dadas para que no haya ningún inconveniente», acotó.

«Muy doloroso».

Finalmente indicó que «yo soy solidario, veo lo que está pasando y es muy doloroso lo de los jardines maternales que están cerrando, me parte el alma, y creo que las confiterías bailables van por el mismo camino. Por eso aplaudo la medida que han tomado los gastronómicos de Pico y creo que van a tener que hacer lo mismo acá».

«Y en cuanto a los shows, no pedimos que se baile, se haga pogo, nada de eso, a lo que tenemos autorizado hoy sumarle una banda tocando, no es más que eso. Y son cosas que se están haciendo en muchos puntos del país», concluyó.

Fuente:La Arena