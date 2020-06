El Teto Medina fue denunciado por su ex pareja, Mónica Fernández, por violencia de género y amenazas con armas hace un año. Según relató ella, el conductor la forzó a llevarlo a intercambiar cocaína a cambio de armas que tenía en su poder. Tiempo después amplió su denuncia e incluyó la figura de abuso sexual.

“La denuncia de hostigamiento la hice porque me llamaba 193 veces durante la noche para masturbarse. Había abuso con otros aparatos, con otras cosas. Yo ya lo conté pero me ponía cocaína en la vagina. Me quemaba y yo le decía que no lo haga y me iba a lavar«, reveló meses atrás.

Este viernes, el abogado de Mónica Fernández pidió ante la Justicia que Teto Medina sea llamado a declaración indagatoria solicitando su detención inmediata.

«Solicité la detención porque está más que probado que ella fue víctima de violencia y de otros delitos. Hace un año que está la causa en movimiento y ya se ordenaron varias pericias que comprobaron sus denuncias. Hace poco recibió una amenaza por Twitter. Ella está asustada y entiende que la Justicia es muy lenta. Se siente desamparada. La solicitud del arresto le dio un poco más de ánimo», reveló Alejandro Cipolla en declaraciones a Diario Show.

En su momento el conductor, que aseguró que su ex lo denunciaba por «despecho», fue internado de urgencia por un cuadro de depresión. En octubre del año pasado, Teto Medina volvió a trabajar en El Nueve pese a las denuncias que radican en su contra.