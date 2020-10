Una nueva polémica se desata en General Pico ante una iniciativa del Ejecutivo Municipal que recibe fuertes cuestionamientos del concejal radical Guillermo Coppo.

El municipio propone el alquiler de un edificio a estrenar para la Secretaría de Desarrollo Social, hasta tanto se terminen las refacciones en su edificio propio. El edil radical no solo se quejó del elevado costo del alquiler del lugar, sino que planteó varios cuestionamientos a la propuesta de la intendenta Fernanda Alonso, que van desde la posibilidad de ocupar otros edificios del municipio que quedarán en desuso hasta criticar las prioridades de la gestión.

El Ejecutivo Municipal de General Pico presentó un proyecto al Concejo Deliberante para alquilar un inmueble destinado al funcionamiento de la Secretaría de Desarrollo Social. El lugar elegido es un edificio a punto de estrenarse, ubicado en la esquina de calles 7 y 28. El proyecto indica que el espacio tendría un costo de alquiler de $120.000 mensuales y se ocuparía el lugar hasta que estén terminadas las refacciones en la actual sede de dicha Secretaría, ubicada en calle 16, entre 9 y 11.

La presentación recibió fuertes críticas del concejal de la UCR Guillermo Coppo, quien cuestionó varios aspectos del proyecto a través de un video publicado en su cuenta de Facebook.

“Hay cosas que no me cierran”, planteó el edil radical ante la propuesta. “Quieren mudar las oficinas para terminar las reformas en su edificio, pero no saben por cuánto tiempo, unos dos o tres años tal vez dicen. Tampoco trajeron datos técnicos sobre los daños aparentes”, agregó Coppo.

Confirmó además que “el alquiler costará 120.000 pesos por mes durante los 36 meses que va a durar el contrato de alquiler. Eso nos da un gasto de 4.320.000 pesos más los ajustes por inflación”. Pero Coppo no se detuvo ahí y se refirió a los costos de las refacciones del actual edificio: “En las refacciones se gastarán unos 20.000.000 de pesos, lo que implica que la Municipalidad estará gastando más de 25 millones de pesos en refacciones y un alquiler”, sostuvo el concejal.

A partir de esos datos, Coppo se planteó una serie de interrogantes sobre el proyecto: “¿Es necesario otro edificio y nuevo?, ¿no hay alternativas intermedias.”, se preguntó. Y esbozó una propuesta como “arreglar la mitad y que la gente vaya a algunos de los edificios vacíos de la Municipalidad como el que estamos dejando en el Concejo Deliberante?”, en referencia a que el cuerpo legislativo se trasladará a su nueva sede.

Además, consultó: “¿Es necesario hacerlo ahora?, ¿en tiempos de pandemia y crisis económica hacer esto?, ¿Desarrollo Social no tiene otras prioridades?”.

Coppo, que viene manteniendo fuertes diferencias con el oficialismo en el Concejo Deliberante porque le rechazan sus proyectos por influencia de la intendenta Alonso, consideró también que “aunque la Secretaría de Desarrollo Social diga que están cubiertas 100% las necesidades alimenticias, ¿no se tendrían que usar esos recursos en la gente?”.

Finalmente, indicó: “Hay algo que no entiendo, ¿por qué no hay licitación?, ¿por qué tenemos que aprobar un alquiler de 4,5 millones de pesos directamente?”.

El tema seguirá su curso en las comisiones del Concejo piquense, donde los ediles oficialistas deberán responder los cuestionamientos que Coppo hizo primero públicamente y reiterará en los trabajos de comisión.

