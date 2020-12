La jueza acreditó que el 11 de junio pasado, en Realicó, el imputado compró auto y lo pagó con dos cheques de 100 mil pesos, que habían sido denunciados como sustraídos o robados. Dos semanas más tarde, repitió la maniobra en Colonia Barón: firmó un boleto de compraventa, por medio del cual adquirió un vehículo por 160 mil pesos. En este caso entregó dos cheques de $80 mil cada uno, que no pudieron ser cobrados por el damnificado.

Luego, Alonso entregó ese vehículo a otra persona para que lo ofreciera a la venta, garantizándole una comisión de $10 mil. El auto fue adquirido por otro damnificado, quien entregó como parte de pago otro auto y una suma de $30 mil.

En el allanamiento en la vivienda del imputado, se secuestraron cheques y una chequera que habían sido denunciadas como robada, en junio del año anterior.

El imputado también fue condenado por comprar otro auto a un precio de $96 mil. Para efectivizar la compra entregó un cheque por ese valor, que al momento del cobro fue rechazado, teniendo denuncia policial radicada por su dueño. Luego el imputado vendió ese auto a otra persona, por $50 mil. También quedó demostrado que Alonso compró un auto en Rancul, entregando un cheque robado.

La causa se resolvió en un acuerdo de juicio abreviado, firmado por el fiscal general Armando Agüero, el defensor particular Norberto Paesani y el imputado. Las partes informaron a las víctimas sobre los alcances del mismo, quienes manifestaron estar de acuerdo con el dinero ofrecido a cada uno de ellos en concepto de reparación del daño. A otros dos damnificados se les restituyeron los vehículos.

«Alonso bajo el mismo modus operandi, adquirió los vehículos en cuestión, haciendo entrega de cheques que no poseían fondos y a sabiendas de tal irregularidad, conocía que al momento de ser presentados no iban a poder ser cobrados. Así desapoderó a las víctimas de los vehículos, aparentando solvencia económica, siendo su intención la de no abonarlos y beneficiarse con la adquisición de los mismos, lo que se reafirma si se tiene en cuenta la reiteración delictiva y las posteriores ventas que realizó», dijo la jueza.

Fuente:La Arena