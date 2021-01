Mucho se ha hablado y se ha comentado sobre la cantidad de veces que la Justicia y los medios de comunicación que responden a Mauricio Macri han perseguido a Cristina Fernández de Kirchner. Pese a todas las acusaciones infundadas que han realizado, no han podido probar absolutamente nada. Y si hay una voz importante que tiene peso en Juntos por el Cambio es Miguel Ángel Pichetto, quien fue candidato a vicepresidente en 2019 y continúa acompañando al líder de la oposición. En las últimas horas, defendió a la Vicepresidenta y brindó un testimonio que dio que hablar.

En una entrevista que le concedió a Cenital, Pichetto reconoció que «hubo un exceso» por parte de los medios hegemónicos como Grupo Clarín y La Nación, entre otros, contra Cristina Kirchner. El periodista Iván Schargrodsky le consultó: «¿Fue perseguida?». «No utilizaría ese concepto», indicó el exsenador.

Esperando una respuesta desarrollada, Schargrodsky le sugirió que resaltara cuál era la definición específica para que detalle cuál fue el rol de los medios y de la Justicia con Cristina: «Hubo un exceso en roles judiciales, de la actividad judicial y, también, de los medios de comunicación que convirtieron esos hechos en judicializables y eran acciones de gobierno».

Asimismo, y a diferencia de lo que ocurre con Mauricio Macri y otros referentes de Juntos por el Cambio, Pichetto resaltó que no hay argumentos para creer que Cristina tuvo mala fe con la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán, que tenía como objetivo esclarecer lo ocurrido con la causa AMIA: «Yo no estaba de acuerdo -en el fondo- con el memorándum, pero fue una ley que fue votada por el Congreso. Vinieron los actores a explicar, se votó en ambas cámaras: es una acción de gobierno».

Podés estar o no de acuerdo con la política internacional que eso significó, pero no era una cuestión judiciable y no se demostró que hubo una cosa oscura detrás. Ni aumentó la compra de petróleo, ni la venta de trigo que se mantuvo estable, ni tampoco de tecnología, ninguna cosa rara. Con lo cual fue una decisión de política internacional. Lo mismo que dólar futuro, que son políticas económicas. Con lo cual no deberían haber sido materia judicial».

Fuente: El Destape web