Pfizer y BioNTech anunciaron que el estudio de fase 3 en curso de su vacuna contra el coronavirus Covid-19 demostraron una eficacia del 95 por ciento y pedirán autorización para su uso de emergencia en forma masiva.

«Los datos de nuestro gran estudio de fase 3 de casi 44 mil personas demostraron que la efectividad de nuestra vacuna fue 95% para ayudar a prevenir Covid-19. La eficacia observada en adultos mayores de 65 años fue superior al 94%», informaron Pfizer y BioNTech.

BREAKING: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that the Phase 3 study of our #COVID19 vaccine candidate has met all primary efficacy endpoints.

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 18, 2020