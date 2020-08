Los trabajadores de Telecom -propiedad del Grupo Clarín– denunciaron que la empresa les envió una comunicación interna donde hablaban de su empleabilidad luego de que el gobierno nacional publicará el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declaraba servicios públicos esenciales a la telefonía fija y móvil, internet y la televisión.

En diálogo con El Destape, los empleados de Telecom afirmaron que «en idioma empresario, la firma bajó información diciendo que esto podría generar algún tipo de restricción en la empleabilidad futura«. En la página de Facebook que los trabajadores crearon para exigir paritarias y denunciar los atropellos a los derechos laborales, publicaron el comunicado interno.

En el último párrafo se refiere a los contratados. «Estamos analizando los pasos a seguir, con el foco puesto, como siempre, en el compromiso de asegurar la empleabilidad de nuestra gente y garantizar la mejor calidad y experiencia con nuestros clientes. Te mantendremos en contacto», sostuvieron en la comunicación interna.

En el comunicado, Telecom cuestiona la falta de diálogo del gobierno y los trabajadores le responden que «ellos no se sientan a dialogar paritarias», ni tampoco cuando tienen que efectuar algún despido. A su vez afirma la empresa del Grupo Clarín que el decreto deja «en un estado de preocupación a tod@s los que hacemos Telecom», sin embargo los trabajadores sostienen que las ganancias no se vieron reflejadas ni siquiera en las paritarias al momento de recibir las ganancias alcanzadas por la liberación de precios en el gobierno de Mauricio Macri.

Los trabajadores de Telecom por debajo de la línea de la pobreza

El jueves los empleados de la firma realizaron asambleas en las diferentes plantas de Telecom para exigir paritarias y un sueldo por encima de la línea de la pobreza. En diálogo con El Destape Radio, eldelegado de los trabajadores de Telecom, Sebastián Gutiérrez, contó que para sobrevivir deben tener otros trabajos porque «la plata no alcanza».

«Estamos con asambleas en Telecom para reclamar paritaria. La tenemos vencida desde julio. Nos ofrecieron una paritaria de cero», afirmó Gutiérrez, delegado del sindicato de Telecomunicaciones y trabajador de Telecom.

El delegado explicó que en charlas los representantes de la empresa les habían adelantado que no iban a otorgar aumentos. «En Telecom el CEO ya nos había anticipado que no iba a haber aumento paritario. A veces uno lo interpreta como algo más marketinero, pero la verdad que lo cumplieron. En un año donde Telecom liquidó 909 millones de pesos a sus accionistas y tomó un préstamo 975 millones con el banco ICBC para evitar tener problemas de liquidez nos dan 0% de aumento. Dinero no les falta», sostuvo Gutiérrez.

El delegado contó que cobra 29.990 pesos por mes, un salario por debajo de la línea de la pobreza y explicó que Telecom considera a los trabajadores de su sector como part time debido a que trabajan 6 horas por ser call center. «Hoy 30 mil pesos no me alcanzan, yo para poder subsistir vendo con mi señora dispositivos urinarios, copas menstruales y la ayudo todos los sábados en un vivero donde ella está. Mis compañeros venden otros productos, no nos queda otra cosa», contó.